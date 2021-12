Covid-19 à Lyon : la vaccination s'intensifie, près de 300 000 créneaux ces 3 prochaines semaines dans le Rhône

Face à la reprise épidémique et un taux d'incidence toujours très élevé, 290 000 créneaux seront disponibles dans le Rhône sur les trois prochaines semaines.

Le virus circule intensément dans le département, avec un taux d'incidence de 982,8 cas pour 100 000 habitant dans le Rhône enregistré entre le dimanche 19 décembre et le samedi 25 décembre.

Lire aussi : Covid-19 à Lyon : découvrez les tranches d'âge les plus touchées par le virus dans le Rhône (tableau)

Face à cette forte circulation du virus et à l'émergence du variant Omicron, l'offre vaccinale doit s'intensifier dans les prochaines semaines et les centres de vaccination vont poursuivre leur montée en charge. Dès ce mardi 28 décembre, le délai d'éligibilité à la dose de rappel du vaccin contre le covid-19 est réduit à trois mois après la dernière injection. Dans le cadre de cette campagne vaccinale, 290 000 créneaux ont été ouverts ou vont ouvrir dans les centres de vaccination du département du Rhône durant les trois prochaines semaines.

Du Moderna et du Pfizer

Par ailleurs, l'agence régionale de santé (ARS) indique que parmi ces 300 000 doses, plus de la moitié sont du Moderna (160 000), le reste étant du Pfizer (130 000).

Lire aussi : Covid-19 à Lyon : point vaccination, 3 habitants du Rhône sur 10 ont eu leur dose de rappel

Dans le Rhône, les stocks de Moderna sont plus importants à écouler. Il est donc plus probable de tomber sur ce vaccin plutôt que du Pfizer lors d'une piqûre de rappel. À noter que, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé d'éviter de vacciner les moins de 30 ans avec le vaccin anti Covid Moderna, en raison d'un possible risque accru de myocardites chez les plus jeunes.