Le virus circule beaucoup en France. Notamment à Lyon et dans le Rhône. Dans le département, le virus touche principalement les 20-40 ans.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au samedi 25 décembre, le taux d'incidence est de 892,8 (les données prennent donc en compte la période entre le dimanche 19 décembre et le samedi 25 décembre) et reste au-dessus de la moyenne national qui s'élève à 729,9. Par catégorie d'âge, le virus circule beaucoup plus chez les plus jeunes dans le Rhône. D'après les dernières données arrêtées, c'est chez les 20-29 ans, actuellement, que le virus se propage le plus.

Taux d'incidence dans le Rhône par tranche d'âge

0-9 ans : 661

10-19 ans : 955

20-29 ans : 1724

30-39 ans : 1470

40-49 ans : 1133

50-59 ans : 834

60-69 ans : 538

70-79 ans : 309

80-89 ans : 270

+90 ans : 385

Ces chiffres stabilisés jusqu'au 25 décembre ne concernent donc pas les nouvelles contaminations après les fêtes de Noël.