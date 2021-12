Covid-19 à Lyon : point vaccination, 3 habitants du Rhône sur 10 ont eu leur dose de rappel

Alors que le taux d'incidence passe la barre des 1000 dans le Rhône, la vaccination continue de progresser doucement dans le département et à Lyon. Selon les chiffres arrêtés au 26 décembre, 74,2 % de la population totale du Rhône possède un schéma vaccinal complet et 30,1 % ont effectué une dose de rappel.

Au lendemain de Noël, la situation sanitaire continue de se dégrader à Lyon. Avec 562 personnes hospitalisées et positives au covid-19, les hôpitaux du Rhône sont proches de la surcharge. 89 % des lits de réanimation sont occupés par des patients covid. Autre chiffre inquiétant : le taux d'incidence a dépassé la barre symbolique des 1000 dans le département. C'est pourquoi, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Veran ont effectué une série d'annonces lundi dans la soirée.

"Il faudra justifier de la vaccination" pour entrer dans les bars, cafés et restaurants. "Un test ne suffira plus" expliquait Jean Castex lundi 27 décembre en conférence de presse. Courant janvier, le pass sanitaire devrait donc se transformer en pass vaccinal partout sur le territoire. Entre Noël et le jour de l'an, Lyon Capitale fait un point complet sur la vaccination dans le Rhône.

87,3 % des Rhodaniens de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose

Au 26 décembre, 74,2 % des Rhodaniens possédaient un schéma vaccinal complet. Un taux qui évolue lentement, puisque seulement 0,1 % de la population a reçu une nouvelle première dose depuis la semaine précédente. Mais ce chiffre pourrait augmenter plus rapidement avec l'ouverture de la vaccination aux 5-11 ans.

Chez les Rhodaniens de plus de 12 ans, 87,3 % sont vaccinés. Ce chiffre est inférieur à celui annoncé ces dernières semaines dans le Rhône, car Santé Publique France a revu ses indicateurs début décembre. Auparavant, c'était le lieu de vaccination qui était pris en compte, et non le lieu de résidence des personnes vaccinées. L'organisme a rééquilibré ses données sur tout le territoire français en se fondant sur le lieu de résidence. Car les grandes villes, comme Lyon, concentraient une grande partie des doses injectées aux patients, qui n'y habitent pas forcément. Par exemple, le 29 novembre, Santé Publique France affichait 96 % de vaccinés chez les plus de 12 ans dans le Rhône, pour un pourcentage rééquilibré de 87,3 le 26 décembre. Ce qui place le Rhône en 6e position des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes les plus vaccinés.

Le taux de dose de rappel reçu chez les Rhodaniens continue de progresser : 30,1 % des Rhodaniens des plus de 5 ans ont reçu leur troisième injection de vaccin. On peut observer une très légère stabilisation le 24 et 25 décembre, vraisemblablement liée au week-end de Noël. Désormais, un plus grand nombre de Rhôdaniens est éligible à cette dose de rappel. Le Premier ministre Jean Castex lundi 27 décembre au soir a annoncé la réduction du délai entre la deuxième et la troisième dose. La dose de rappel peut désormais être effectuée 3 mois après la deuxième injection contre 4 auparavant.

La couverture vaccinale chez les 5-11 ans démarre timidement

Alors que la vaccination leur a été ouverte mercredi 22 décembre, 53 enfants de 5 à 9 ans et 499 enfants de 10 et 11 ans ont reçu une primo-injection dans le Rhône. Les 5-11 ans sont la tranche d'âge la moins vaccinée dans le Rhône.

Les plus vaccinés sont les 75-79 ans. 79,5 % d'entre eux ont reçu trois doses de vaccin et 98,5 % a reçu au moins une dose de vaccin. Toutefois, seulement 66,2 % des 80 ans et plus ont reçu une dose de rappel, un chiffre bien en deçà de la catégorie d'âge inférieure.

Un numéro vert pour vacciner les plus âgés

Les opérations de vaccination se poursuivent donc dans le département et un numéro vert a été déployé pour favoriser la vaccination des plus âgés, le 08000 730 957. Ouvert 7 jours sur 7, de 6 à 22 heures, ce numéro permet à chaque personne de 80 ans et plus "d’être mise en relation avec un service de vaccination ou de demander une vaccination à domicile", précise l’ARS.

Par ailleurs, 29 centres de vaccination et cinq équipes mobiles sont opérationnels dans le Rhône, en plus des pharmacies et médecins de ville qui participent à la campagne vaccinale contre le covid-19.