Dans une nouvelle annonce de campagne, Grégory Doucet annonce la création d'une brigade anti-incivilités en cas de victoire en mars prochain.

Après le social et le logement, place à la sécurité. Alors qu'il avait déjà annoncé en décembre la volonté de créer des postes de police mobiles, Grégory Doucet a annoncé ce mardi soir chez nos confrères de BFM Lyon la création d'une brigade anti-incivilités à Lyon en cas de réélection en mars prochain. "Depuis le début de cette campagne, l’Union de la gauche et des écologistes affirme le besoin d'une police de proximité, capable d’assurer la sécurité du quotidien, avec des agents au bon endroit, au bon moment. La création d’une brigade anti-incivilités s’inscrit dans la continuité et la cohérence de cette vision" débute l'équipe du maire sortant dans un communiqué de presse.

Cette brigade sera dotée de 50 agents nouvellement recrutés et sera chargée de patrouiller dans les rues de Lyon pour "sanctionner mais aussi pour signaler les incivilités du quotidien". "La propreté, la tranquillité et la réduction des conflits d’usages sont la clé d’une bonne qualité de vie" estime le candidat qui espère "apaiser l'espace public" grâce à cette nouvelle brigade.

Patrouilles à pied et à vélo

Cette dernière sera chargée de lutter "contre tous types d’incivilités, des infractions à la circulation, des abandons de déchets ou la création de tags" et sera composée à la fois de policiers municipaux et d'ASVP. Elle aura vocation à patrouiller à pied ou à vélo dans les rues de Lyon.

Alors que Jean-Michel Aulas assure qu'il portera les effectifs de la police municipale à 500, Grégory Doucet a réaffirmé sur BFM Lyon sa volonté de poursuivre les recrutements, espérant toujours atteindre le chiffre de 365 agents "d'ici la fin du mandat". À l'heure actuelle, la Ville compte 311 policiers municipaux. Pour l'heure, aucun chiffre n'a été donné par le candidat concernant le coût de la création d'une telle brigade.

Doucet annonce la création de 6 nouveaux parcs à Lyon

En parallèle de ces annonces, Grégory Doucet a également annoncé la création, au cours d'un hypothétique second mandat, de six nouveaux parcs à Lyon. Sans dévoiler précisément le nom et l'emplacement de ces nouveaux parcs, le maire écologiste a annoncé que l'un d'eux serait créé dans le quartier des Etats-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Grégory Doucet a également réaffirmé sa volonté de poursuivre le projet Rive Droite en collaboration avec la Métropole de Lyon et qui vise à terme à végétaliser 3 hectares d'espace sur la rive droite du Rhône.