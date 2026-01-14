Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce mercredi

La qualité de l'air restera bonne ce mercredi 14 janvier à Lyon et dans la métropole de Lyon avec des conditions météorologiques qui resteront dispersives.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole ce mercredi 14 janvier. Grâce notamment à des conditions météorologiques qui resteront suffisamment dispersives et un vent de sud toujours marqué la qualité de l'air restera bonne à moyenne ce mercredi.

Les concentrations en particules fines et ozone resteront modérées dans la région lyonnaise, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 et le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.