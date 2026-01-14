Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne ce mercredi 14 janvier à Lyon et dans la métropole de Lyon avec des conditions météorologiques qui resteront dispersives.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole ce mercredi 14 janvier. Grâce notamment à des conditions météorologiques qui resteront suffisamment dispersives et un vent de sud toujours marqué la qualité de l'air restera bonne à moyenne ce mercredi.

    Les concentrations en particules fines et ozone resteront modérées dans la région lyonnaise, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 et le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.

    à lire également
    doucet maire de lyon police
    Grégory Doucet annonce la création d'une brigade anti-incivilités dotée de 50 agents

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce mercredi 09:19
    doucet maire de lyon police
    Grégory Doucet annonce la création d'une brigade anti-incivilités dotée de 50 agents 08:48
    Fête des Conscrits de Villefranche : la justice classe une plainte pour discrimination 08:36
    L'adoption de la loi olympique à l'Assemblée apporte de l'oxygène aux JO 2030 08:08
    Un choc Marseille-Rennes, tirage clément pour l'OL 07:50
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:34
    Un mercredi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:14
    Stéphanie Léger
    "Une offre de périscolaire sur toute la journée du mercredi", promet Stéphanie Léger (PS) 07:00
    Élections municipales et métropolitaine à Lyon : la préfecture appelle à la mobilisation des citoyens 13/01/26
    Lyon : "Jamais sans Toit" se mobilisera devant la préfecture du Rhône ce mercredi 13/01/26
    parcoursup ouverture site information
    Arnaques en ligne : la gendarmerie du Rhône alerte sur "l'arnaque à la tâche" 13/01/26
    La ligne de tramway T3 et le Rhônexpress partiellement interrompus ce mardi soir à Lyon 13/01/26
    Travaux confortement de talus
    Rhône : la première phase des travaux de confortement de talus est terminée sur la RD 36E 13/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut