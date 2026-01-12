Grégory Doucet a présenté ce lundi 12 janvier une série de propositions de campagne qui devraient permettre de "créer un service public du logement" à Lyon.

La campagne se poursuit et les candidats continuent d'égrainer leurs propositions. Ce lundi 12 janvier, au cours d'une conférence de presse commune avec Renaud Payre, responsable de la campagne de Bruno Bernard pour les métropolitaines, Grégory Doucet a présenté une série de mesures concernant le logement à Lyon.

Un mois après avoir dévoilé ses premières propositions comme la création d'une assurance habitation municipale et d'une garantie universelle permettant à la Ville de se substituer au garant pour celles et ceux qui ont besoin d'en présenter un pour louer un appartement, le maire sortant a présenté un autre volet de ses mesures qui devraient permettre de "créer un service public du logement" à Lyon.

Les Verts misent sur le chauffage urbain

"Cette question du logement et la difficulté pour certains à se loger de manière abordable remonte sans cesse lors de nos échanges avec les Lyonnaises et les Lyonnais", débute Grégory Doucet. "C'est pour ces raisons qu'on a fait du logement l'une de nos priorités de campagne".

"Dans le coût du logement, il y a les charges qui pèsent de plus en plus lourd", embraye Renaud Payre, élu à la Métropole en charge de ces questions-là depuis 2020. "Aujourd'hui nous sommes encore trop dépendants du coût de l'énergie", poursuit-il. Face à ce constat et pour "faire baisser les charges de nombreux locataires ou propriétaires", les deux élus annoncent vouloir raccorder plus de 120 000 logements supplémentaires au réseau de chaleur urbain. Un réseau géré par la Métropole de Lyon qui fournit à près de 130 000 logements de la chaleur.

"Nous proposons de doubler ce chiffre et d'atteindre, à la fin du mandat, les 250 000 logements raccordés à l'échelle de la Métropole, dont 110 000 à Lyon, notamment en développant deux réseaux, Saône Yzeron et celui du plateau nord", complète Renaud Payre.

Deux réseaux de chaleur qui devraient permettre le raccordement de milliers de logements dans les 1er, 4e, 5e et 9e arrondissements de Lyon. "Si on arrive à cet objectif en 2032, 40 % des logements à Lyon seront raccordés à un réseau de chaleur", espère Renaud Payre, expliquant que les logements collectifs seront priorisés mais que ces nouveaux raccordements concerneront également des équipements publics comme des gymnases ou des écoles.

"300 à 500 euros d'économie"

"Nous proposons une transformation massive et une aubaine pour les habitants qui pourront économiser 300 à 500 euros chaque année grâce à ce chauffage urbain", affirme Grégory Doucet. En écho au "volet hivernal" de ces mesures, les écologistes veulent créer un "fonds d'adaptation des logements à la chaleur". Un nouveau dispositif qui viendrait en complément de ce qui existe déjà au niveau national comme Écorénov et MaPrimeRénov.

"Les dispositifs existants sont souvent valables seulement pour des travaux assez importants. Nous, ce qu'on souhaite avec ce fonds, c'est de permettre à des locataires ou des propriétaires d'installer des équipements rapides dans leur logement comme des filtres UV, des ventilateurs fixes ou encore des volets roulants", détaille Laurent Boffet, vice-présidente à la Métropole de Lyon. "À travers ce dispositif, on veut mettre sur pied une culture de l'adaptation des logements à Lyon, l'une des villes les plus exposées aux canicules dans les prochaines années", explique Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement, également présente ce lundi.

Un fonds d'amorçage qui sera doté d'un budget minimum de 500 000 euros mais qui pourra être revu à la hausse "en fonction des besoins", explique le candidat Doucet. Ce dernier a également profité de cette conférence de presse pour annoncer la volonté d'atteindre à Lyon 30 % de logements sociaux d'ici 2040, contre 24 % actuellement. "Cela représente environ 1 600 logements sociaux supplémentaires chaque année durant le prochain mandat", estime Grégory Doucet.

Autant de mesures qui devraient permettre, selon le candidat, de "faire en sorte qu'à Lyon on puisse se loger de manière abordable et convenablement d'un point de vue thermique aussi bien en été qu'en hiver".

"L'humanisme lyonnais vivra"

Questionné également sur la situation des familles à la rue et des mineurs isolés à Lyon, Grégory Doucet a réaffirmé sa volonté, pour son deuxième mandat, de poursuivre son engagement en la matière. "Depuis 2020, nous avons multiplié par 67 notre budget concernant l'hébergement d'urgence", affirme-t-il.

"Le prochain mandat ne sera pas celui du renoncement à tout ça. Moi, maire de Lyon, l'humanisme lyonnais vivra et continuera de se déployer partout dans la ville."

"Et s'il faut aller encore plus loin, nous irons encore plus loin sur ces questions-là", conclut l'élu écologiste.