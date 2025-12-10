Grégory Doucet présente ses premières propositions de campagne portées sur des problématiques sociales. L'édile promet "une nouvelle étape".

Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet entre dans l'arène. Dans une interview accordée à nos confrères de Tribune de Lyon, l'élu écologiste promet une "nouvelle étape" et souhaite désormais faciliter la vie quotidienne des Lyonnais, que lui et son homologue Bruno Bernard ont bouleversé au cours de leur mandat.

"Vivre Lyon"

Après un premier mandat de "transformations et de l’adaptation de la ville, notamment au dérèglement climatique", "il s'agit de passer à autre chose, de faire en sorte que chacun puisse vivre Lyon de manière plus simple, plus facile, plus intense", dit Grégory Doucet qui indique que "Vivre Lyon" sera le nom de la liste qu'il portera. "Si on a pu ennuyer, maintenant, il faut faciliter", poursuit-il, entendant "faire en sorte que la ville s’adapte à de nouvelles conditions climatiques et, en même temps, que l’on tienne compte des enjeux de vie quotidienne".

Côté bilan, le maire sortant se félicite de la mise en place de l'encadrement des loyers. "Ceux qui vous disent que ça ne marche pas racontent n'importe quoi", assure-t-il. Il reconnaît que les objectifs de construction de logement fixés n'ont pas été atteints, mais rappelle qu'une "partie des opérations initialement prévues pour être du logement libre ont été transformées en logement abordable".

Il promet d'aller plus loin en mettant en place "un dispositif qui permet à la Ville d'être le garant pour celles et ceux qui ont besoin d'en présenter un pour louer un appartement". Un dispositif qui s'approche (trop ?) du dispositif porté par l'État via Action logement. Le maire sortant veut également mettre en place une assurance habitation municipale, "en négociant un tarif global".

"Des postes de police mobiles"

Grégory Doucet promet aussi de créer "des postes de police mobiles qui pourront se rendre dans les quartiers pour un contact direct de proximité". Alors que son adversaire Aulas assure qu'il portera les effectifs de la police municipale à 500, l'écologiste veut poursuivre le "travail engagé" jusqu'à atteindre les 365 agents.

Le maire propose par ailleurs de donner aux familles lyonnaises "dix tickets de stationnement journalier gratuits sur une année". "J’ai entendu que les familles avaient parfois du mal à se réunir. Parce qu’une partie de la famille habite à Lyon et une autre en périphérie, voire même un peu loin. Et que le stationnement est cher ou parce que c’est difficile de venir. Dont acte. On a entendu ça", justifie Grégory Doucet. Toujours pour les familles, le maire écologistes promet de "proposer un dispositif d'accueil de loisirs le mercredi toute la journée".

Côté santé, le candidat vise la création de dix maisons ou centres de santé "sur les territoires carencés", plutôt dans les quartiers Politique de la Ville, "mais pas seulement". À l'image de son idée d'assurance habitation municipale, le maire sortant émet l'idée de la création d'une "mutuelle municipale", comme l'a fait la Région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez. "Cela permettrait d'économiser entre 100 et 400 € par an pour les ménages", juge l'écologiste qui considère qu'"un match qui commence" ce mercredi.

