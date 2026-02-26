La baignade d'Hurongues, située à Pomeys ouvrira ses portes au public cet été. Elle avait été interdite il y a plus de trente ans, pour des raisons sanitaires.

Une nouvelle zone d'eau naturelle à moins d'une heure de la Métropole de Lyon. C'est la promesse de la baignade d'Hurongues située sur la commune de Pomeys, dont la livraison est prévue au printemps et l'ouverture au public pour juillet.

Pourtant, cette étendue d'eau avait été ouverte à la baignade dans les années 80 puis interdite en 1995 pour des raisons sanitaires. Pour respecter ces normes, la commune a construit deux bassins flottants, une pataugeoire de 9x12 mètres et un bassin de 18x18 mètres, pour une profondeur de 1,20 mètre.

Lire aussi : Parcs, baignade, rive droite... Le plan de Doucet et Bernard pour mieux Vivre à Lyon

3,6 millions d'euros dépensés pour ce projet

A noter que la zone de loisirs d'Hurongues comprend également un barrage, une piscine, un terrain de tennis ainsi qu'un camping 4 étoiles. Une zone de baignade qui répond à "l’ambition de répondre à la demande d’une clientèle locale, métropolitaine et étrangère qui pourront jouir d’un espace de baignade en plein air à moins d’1 h de leur domicile", justifie la communauté de communes des Monts du Lyonnais.

Le coût total du projet s'élève 3,6 millions d’euros dont 1,2 à 1,5 millions de subventions, peut-on observer sur le site de la communauté de communes.

Les projets de baignade à Lyon

Trois bassins seront créés dans la darse de Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon, à horizon 2027 et pour un montant d'investissement de 1,5 million d'euros.

Grégory Doucet propose la création d'un site de baignade dans le Rhône un niveau du parc des Berges dans le 7 ème arrondissement à horizon 2027. Le coût de l'opération est estimé à 1,5 million d'euros.





