Actualité
Piste Cyclable sur les quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
25 kilomètres passent par la Métropole de Lyon : la Voie Bleue élue vélo-route européenne de l'année 2026

  • par Romain Balme

    • Traversant 9 communes de la Métropole de Lyon, la Voie Bleue a été récompensée au salon Fiets en Wandelbeurs qui s'est tenu à Utrecht en ce mois de février. L'axe a notamment été salué pour son parcours essentiellement plat.

    Elle s'étend de la Confluence à Lyon à Apach près de la frontière luxembourgeoise. La voie bleue a été élue véloroute européenne de l’année 2026 au salon Fiets en Wandelbeurs qui s'est tenu à Utrecht en ce mois de février. Cet axe cyclable traverse 9 communes de la Métropole de Lyon sur plus de 25 kilomètres. A noter que la collectivité est également membre du comité d’itinéraire, qui pilote la mise en œuvre et la promotion de la véloroute. Elle assure également son aménagement, sa signalétique et sa gestion.

    Lire aussi : 17 nouveaux km de Voies lyonnaises inaugurés : la Métropole de Lyon est-elle dans ses objectifs ?

    Lauréate de la vélo-route européenne de l'année, la Voie Bleue a été récompensée pour "son parcours essentiellement plat qui le rend
    adapté aux familles et aux cyclistes plus âgés, ses équipements et son balisage clair et facilement reconnaissable"    , évoque la Métropole de Lyon dans un communiqué. Pour rappel, la collectivité avait investi 12 millions d'euros sur ces aménagements pendant le mandat en cours, avec le soutien du Fonds Vert et du Fonds FEDER.

    Protection animale : Cedric Van Styvendael s'engage sur la charte de l'association PAZ

