Elle s'étend de la Confluence à Lyon à Apach près de la frontière luxembourgeoise. La voie bleue a été élue véloroute européenne de l’année 2026 au salon Fiets en Wandelbeurs qui s'est tenu à Utrecht en ce mois de février. Cet axe cyclable traverse 9 communes de la Métropole de Lyon sur plus de 25 kilomètres. A noter que la collectivité est également membre du comité d’itinéraire, qui pilote la mise en œuvre et la promotion de la véloroute. Elle assure également son aménagement, sa signalétique et sa gestion.

Lauréate de la vélo-route européenne de l'année, la Voie Bleue a été récompensée pour "son parcours essentiellement plat qui le rend

adapté aux familles et aux cyclistes plus âgés, ses équipements et son balisage clair et facilement reconnaissable", évoque la Métropole de Lyon dans un communiqué. Pour rappel, la collectivité avait investi 12 millions d'euros sur ces aménagements pendant le mandat en cours, avec le soutien du Fonds Vert et du Fonds FEDER.