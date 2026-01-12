Justice : Darmanin promet 107 magistrats supplémentaires d'ici 2027 pour la cour d'appel de Lyon

Le ministère de la Justice promet l'arrivée de 107 nouveaux magistrats sur le ressort de la cour d'appel de Lyon.

Alors que se tenait ce lundi la traditionnelle audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Lyon, rituel de la juridiction au cours duquel la question des effectifs a comme toujours été centrale, le ministère de la Justice en a profité pour communiquer sur les renforts apportés et à prévoir sur le ressort de la cour d'appel de Lyon.

Ce dernier couvre le Rhône, la Loire et l'Ain et comprend cinq tribunaux judiciaires. Ce sont ainsi 62 magistrats supplémentaires arrivés sur le ressort entre 2017 et 2025, soit une hausse de 20 %. 61 greffiers supplémentaires ont également été recrutés, soit une hausse de 15 %. Des renforts auxquels s'ajoutent 107 attachés de justice.

Le ministère de la Justice promet par ailleurs de poursuivre ses efforts et table sur l'arrivée de 105 nouveaux magistrats d'ici 2027 ainsi que de 101 nouveaux greffiers.