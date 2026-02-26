Notre sondage Ifop-Fiducial confirme que Jean-Michel Aulas aborde la dernière ligne droite de la campagne municipale en position de force. D’autant plus que Grégory Doucet pâtit toujours d’une image brouillée auprès des Lyonnais.

L’espoir commençait à revenir chez les écologistes qui se prenaient à rêver d’une improbable remontée à Lyon. Notre sondage n’accrédite pas vraiment cette hypothèse. En trois mois et alors que la campagne a vraiment commencé, le panorama n’a évolué qu’à la marge par rapport à notre précédente enquête de novembre 2025. Le maire écologiste sortant gagne deux points (29 %) quand son principal rival Jean-Michel Aulas (45 %) en perd autant. Mais le président de l’OL garde toujours une très large avance au premier tour.

Méthodologie

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 804 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population de Lyon, âgé de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par arrondissement. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 3 au 16 février 2026.

Grégory Doucet tendra-t-il la main aux Insoumis ?

Les 31 % des suffrages obtenus par Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2022 à Lyon semblent appartenir à une autre époque. Sa candidate, la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, n’est créditée que de 11 % mais pourrait être une actrice majeure de la fin de campagne. En passant la barre des 10 %, elle peut se maintenir et amenuiser encore les chances de victoire de Grégory Doucet. Une partie des écologistes ainsi que la quasi-totalité de leurs partenaires plaident plutôt pour ne pas tendre la main à leurs anciens alliés du Nouveau Front populaire. Pour Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, c’est une ligne rouge. “On verra ce que les Lyonnais et les Lyonnaises nous disent au premier tour. Une chose qui est certaine, je ne m’associerai avec aucune personne qui de près ou de loin puisse prôner, pratiquer ou encourager à la violence”, élude Grégory Doucet tout en gardant la porte ouverte. Certains colistiers du maire de Lyon qui considèrent les Insoumis infréquentables font le pari que la dynamique de fin de campagne pourrait être difficile pour la liste LFI. Le parti est empêtré dans son lien avec le mouvement lyonnais antifa La Jeune Garde, fondé par le député LFI lyonnais mais élu dans le Vaucluse Raphaël Arnault, qui est impliqué dans le passage à tabac mortel du militant nationaliste Quentin Deranque.

Au second tour, la situation est encore moins encourageante pour les écologistes donnés perdants dans toutes les configurations. Une triangulaire avec la présence du candidat ciottiste, soutenu par le RN, Alexandre Humbert Dupalais ne génère pas d’effets d’aubaine pour les listes de Grégory Doucet.

Ce scénario est surtout rendu caduc par la dynamique actuelle du candidat UDR. Seuls 6 % des Lyonnais que nous avons sondés déclarent envisager de voter pour Alexandre Humbert Dupalais au premier tour. Pour se maintenir au second tour, il doit obtenir 10 % des suffrages. Seule la liste des Insoumis pourrait provoquer une triangulaire et c’est un caillou de plus dans la chaussure du maire sortant de Lyon [voir par ailleurs]. Dans un duel classique au second tour, Jean-Michel Aulas l’emporterait très largement 58 % contre 42 % pour Grégory Doucet, toujours en progression par rapport à notre précédent sondage mais encore très loin de son rival. Les jeux semblent plutôt faits à l’entrée de la dernière ligne droite. Les Lyonnais que nous avons sondés sont 68 % à se déclarer déjà sûrs de leur choix. Et ce sont les potentiels électeurs de Jean-Michel Aulas qui ont le plus de certitudes (75 %).