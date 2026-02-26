Lyon : deux enfants mordus par un chien au parc Blandan, le maître interpellé

Un malinois sans laisse a semé la panique mercredi à l’heure du déjeuner au parc Blandan, dans le 7e arrondissement de Lyon. Deux enfants ont été blessés.

Les faits se sont produits vers 12h30 au Parc Sergent Blandan. Alors que plusieurs enfants jouaient à proximité du skate park, un berger belge malinois, non attaché, a surgi et s’est mis à les attaquer. Selon nos confrères du Progrès, plusieurs mineurs ont été pris pour cible.

Deux garçons, âgés de 8 et 10 ans, ont été mordus, l’un au mollet, l’autre au ventre. Pris en charge par les pompiers, ils ont été transportés à l’Hôpital Femme Mère Enfant. Leur état n’inspirait pas d’inquiétude.

Le propriétaire de l’animal a tenté de fuir avant d’être rattrapé près de l’hôpital de Feyzin. Placé en garde à vue, il n’a pas pu présenter les documents d’identification du chien, qui a été conduit en fourrière. Une enquête est en cours.