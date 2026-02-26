Actualité
La finale du Winamax Poker Tour à Aix en Provence en 2025.

Sept Rhodaniens sélectionnés pour disputer la final du Winamax Poker Tour

  • par Loane Carpano

    • Sept joueurs rhodaniens ont été sélectionnés pour participer à la finale du "Winamax Poker Tour" organisé à Aix-en-Provence du 20 au 30 mars prochain.

    Du 20 au 30 mars prochain, sept joueurs rhodaniens disputeront la finale du "Winamax Poker Tour 2026." Face à des milliers de concurrents, les sept joueurs tenteront de brandir la mythique épée du "Winamax Poker Tour" et de ramener le titre de Champion de France de Poker dans le département.

    En plus du titre de meilleur joueur de poker de France, le grand gagnant remportera la plus importante part du "prizepool". L'année dernière, le vainqueur avait empoché 175 000 euros.

    De nombreuses personnalités, tels que l'acteur Grégory Fitoussi, ou l'animateur Moundir, sont attendus à l'événement.

    Les sept Rhodaniens sélectionnés :

    • Yanis (Villeurbanne) 
    • Maxime (Lyon) 
    • Arnaud (Tarare) 
    • Frédéric (Sathonay-Village) 
    • Lahcèn (Givors) 
    • Ahmed (Lyon) 
    • Andy (Vénissieux) 

    Lire aussi : À Lyon, le Winamax Poker Tour bat des records pour sa dernière étape régionale

