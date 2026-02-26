Comme un symbole, l'un des 21 nouveaux arbres plantés sur le boulevard de la Croix-Rousse, a été arrosé ce jeudi 26 février. Une végétalisation qui fait partie d'un projet plus global de requalification du boulevard.

Le projet de réaménagement de la partie centrale du boulevard de la Croix-Rousse (Lyon 1er et Lyon 4e) poursuit son cours. En attendant la fin du projet prévue pour 2029, 21 arbres ont été plantés "de manière anticipée" sur les mois de janvier et février 2026. L'un des arbres a été arrosé de manière symbolique ce jeudi 26 février. Pour l'instant, les études de conception se poursuivent, le démarrage des travaux de réaménagement est prévu pour la mi-2027.

L'objectif final du projet, "créer une promenade agréable qui parvient à concerter les usages actuels comme le marché et la vogue", avance Rémi Zinck, maire du 4 ème arrondissement de Lyon. Pour cela, il est nécessaire de remettre en état "les trottoirs et réseaux abimés" décrits par Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement. Le marché de la Croix-Rousse n'est donc pas menacé par ce projet.

"S'adapter au changement"

La Ville et la Métropole de Lyon, à l'origine du projet, ont souhaité axer la requalification du boulevard sur la végétalisation. "Quand on regarde la température d'aujourd'hui, il risque de faire chaud cet été. Nous avons besoin d’ombrage et de bancs pour les personnes âgées", justifie Yasmine Bouagga. Néanmoins, l'élue se désole d'une action trop tardive : "La date idéale pour planter ces arbres par rapport aux besoins actuels, ça aurait été il y a quinze ans".

Ainsi, plusieurs essences d'arbres ont été plantées, comme des micocouliers de Provence, des érables ou encore des savonniers, afin que ces nouvelles plantations supportent les conditions climatiques. De quoi permettre "un double alignement d'arbres qui renforce l'effet agréable de la canopée", ajoute Gautier Chapuis, adjoint à la mairie de Lyon délégué à la végétalisation. A la fin des travaux, 159 nouveaux arbres seront donc ajoutés au boulevard de la Croix-Rousse.

Plusieurs travaux au niveau des réseaux

Des travaux débutés en janvier 2024 ont permis de renouveler et de détourner les réseaux d'électricité, de gaz, et d'assainissement. "Ces travaux n'étaient pas agréables, mais nécessaires. On est tranquille pour les cinquante prochaines années" s'enthousiasme Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie. L'accent est également mis sur la diversité des usages et l'amélioration des traversées pour les piétons. Des bandes cyclables seront également ajoutées.

Pour rappel, le coût total des travaux est estimé à 11 millions d'euros pour l'aménagement des espaces publics, et 3,6 millions d'euros pour ceux qui concernent les réseaux.

