Actualité
Police Municipale à moto. @WilliamPham

Deux refus d'obtempérer cette semaine à Villeurbanne et Décines-Charpieu

  • par Romain Balme

    • Deux infractions similaires se sont produites les mardi 24 et mercredi 25 février à Villeurbanne et Décines-Charpieu. Un agent de police a notamment été blessé.

    Une semaine placée sous le signe… des refus d'obtempérer. Tout commence ce mardi, route de Genas à Villeurbanne, il est 18 h 45. Un groupe de sécurité de proximité (GSP) tente de contrôler un jeune homme d'une vingtaine d'années, au volant d'une motocross. Selon le Progrès, le conducteur prend la fuite à l'arrivée des agents et fonce sur un policier qui parvient à l'éviter, avant de perdre le contrôle de son véhicule et de tomber. Aucun blessé n'est à déplorer, le conducteur a été immédiatement interpellé puis placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

    Un policier glisse sur une dizaine de mètres à Décines-Charpieu

    Une situation similaire a eu lieu à Décines-Charpieu ce mercredi vers 15 heures. Des motocyclistes de la police municipale décident de contrôler un conducteur de deux roues, dans la rue Jean Jaurès. A la vue des agents, celui-ci s'enfuit. Selon les informations du Progrès, un troisième véhicule arrive sur les lieux puis fait demi-tour.

    Le fuyard réussi à l'éviter, mais il percute un policier municipal qui glisse sur une dizaine de mètres sur le bitume. Le suspect a tout de même été interpellé par la BAC en fin d'après-midi à Vaulx-en-Velin, d'où il est originaire. Celui-ci est déjà connu des services de police. A noter que le policier blessé a été pris en charge à l'hôpital Edouard Herriot, son état est stable, mais il souffrirait d'une entorse ou d'une fracture à la cheville.

    à lire également
    Rue de la République de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyonnais qui êtes-vous ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Deux refus d'obtempérer cette semaine à Villeurbanne et Décines-Charpieu 14:03
    Rue de la République de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyonnais qui êtes-vous ? 13:13
    Lyon : ce printemps, le centre commercial de la Part-Dieu se transforme en un théâtre immersif 12:35
    Lyon : deux enfants mordus par un chien au parc Blandan, le maître interpellé 12:09
    Hotel de la Métropole
    La Métropole transforme ce site pour de l'accueil social et alimentaire 11:17
    d'heure en heure
    Ldl Garage Citroën, Lyon
    2 350 m² et 16 ans d'attente : le Lidl qui change la donne à Lyon 10:33
    Un chauffeur de poids lourd décède sur l’A46 à Saint-Priest 09:55
    Municipales à Lyon : Aulas revient sur un débat "frustrant" et défend une nouvelle fois son programme 09:22
    HOTEL DE region auvergne rhone alpes à lyon
    Lyon : un job dating organisé ce jeudi à l'Hôtel de Région 09:04
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi 08:33
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : une enquête ouverte sur des soupçons de reconstitution de la Jeune Garde 08:11
    Sainte-Foy-lès-Lyon : plusieurs cambrioleurs attrapés en flagrant délit par la police 07:50
    la Saône en crue en février 2021.
    Crues et avalanches : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut