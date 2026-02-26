Deux infractions similaires se sont produites les mardi 24 et mercredi 25 février à Villeurbanne et Décines-Charpieu. Un agent de police a notamment été blessé.

Une semaine placée sous le signe… des refus d'obtempérer. Tout commence ce mardi, route de Genas à Villeurbanne, il est 18 h 45. Un groupe de sécurité de proximité (GSP) tente de contrôler un jeune homme d'une vingtaine d'années, au volant d'une motocross. Selon le Progrès, le conducteur prend la fuite à l'arrivée des agents et fonce sur un policier qui parvient à l'éviter, avant de perdre le contrôle de son véhicule et de tomber. Aucun blessé n'est à déplorer, le conducteur a été immédiatement interpellé puis placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

Un policier glisse sur une dizaine de mètres à Décines-Charpieu

Une situation similaire a eu lieu à Décines-Charpieu ce mercredi vers 15 heures. Des motocyclistes de la police municipale décident de contrôler un conducteur de deux roues, dans la rue Jean Jaurès. A la vue des agents, celui-ci s'enfuit. Selon les informations du Progrès, un troisième véhicule arrive sur les lieux puis fait demi-tour.

Le fuyard réussi à l'éviter, mais il percute un policier municipal qui glisse sur une dizaine de mètres sur le bitume. Le suspect a tout de même été interpellé par la BAC en fin d'après-midi à Vaulx-en-Velin, d'où il est originaire. Celui-ci est déjà connu des services de police. A noter que le policier blessé a été pris en charge à l'hôpital Edouard Herriot, son état est stable, mais il souffrirait d'une entorse ou d'une fracture à la cheville.