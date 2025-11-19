Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon renforce ses réseaux de chaleur et de froid

  • par La Rédaction

    • Deux délibérations ont été adoptées le 17 novembre par le Conseil métropolitain : l’extension du réseau de chaleur du Plateau Nord et la présentation des rapports 2024 des exploitants des réseaux de chaleur et de froid.

    Le réseau de chaleur du Plateau Nord, exploité par Plateau Nord Énergie, s’apprête à franchir une nouvelle étape. La Métropole a validé un avenant prolongeant la délégation jusqu’en 2042 et prévoyant une extension vers le nord du 1ᵉʳ arrondissement, ainsi qu’un développement accru sur Caluire-et-Cuire et le 4ᵉ.

    A lire aussi : Le nouveau réseau de chaleur de la Métropole de Lyon validé

    Ce programme, accompagné de 58 M€ d’investissements, doit permettre d’alimenter 4 000 équivalents-logements supplémentaires et d’accroître la part d’énergies renouvelables déjà en hausse. Depuis 2021, plusieurs chantiers ont préparé cette montée en puissance : chaufferie de Sermenaz, renforcement de canalisations ou raccordement de l’hôpital de la Croix-Rousse.

    Le Conseil métropolitain a également pris acte des rapports 2024 des exploitants des réseaux métropolitains. Ils confirment une dynamique forte : 1 045 GWh livrés, 65,7 % d’énergies renouvelables et de récupération, 140 nouvelles sous-stations, 700 M€ d’investissements engagés depuis 2019 et une amélioration des performances sur plusieurs secteurs.

    Pour les usagers, l’impact est concret : le chauffage urbain affiche désormais un coût inférieur de 23 à 39 % au gaz collectif, soit 400 à 700 € économisés par foyer, selon la Métropole de Lyon.

