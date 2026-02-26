Jeudi 26 février, la candidate au métropolitaine pour le groupe "Grand Coeur lyonnais", Véronique Sarselli (LR), a dévoilé l'intégralité de son programme devant la presse.

A quelques semaines seulement des élections métropolitaines, la candidate pour le groupe Grand Coeur lyonnais, Véronique Sarselli a dévoilé son programme ce jeudi 26 février. Aux côtés de ses têtes de listes par circonscription et du candidat pour la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas, la candidate LR est principalement revenue sur les thématiques phares de son programme. A savoir, la sécurité, les mobilités, ou encore l'attractivité économique de la collectivité : "Nous voulons une Métropole de Lyon attractive, rayonnante, qui prends sa place sur le podium européen et qui regarde vers l'avenir", a débuté la candidate avant de laisser la parole au reste de sa liste.

Les mots d'ordre de sa campagne : réparer, rassembler et relancer la Métropole de Lyon, après un mandat écologiste, qui selon elle, aurait "opposé les Grands Lyonnais".

"Faire rayonner Lyon à l'international"

Parmi les principales préoccupations de Véronique Sarselli semble figurer l'attractivité économique du territoire. Alors que la candidate LR reproche à la majorité écologique d'avoir "fragilisé" le modèle économique de la collectivité, cette dernière affirme vouloir "réindustrialiser" la Métropole de Lyon.

En ce sens, la candidate souhaite renouer des liens avec les acteurs économiques et entrepreneurs de la région, tout en repartant "à la conquête des marchés internationaux." Un moyen, selon elle, de "faire rayonner Lyon à l'international." "L'attractivité permet de retenir, d'attirer des entreprises, des talents, des médecins, des ingénieurs, tout ce qui fait vivre notre Métropole", explique Valérie Lorentz-Poinsot, tête de liste de la circonscription "Lyon Centre". Pour cela, Grand Coeur Lyonnais compte fournir un "écosystème industriel technologique et administratif" aux entreprises et aux un investisseurs, tout en restant assez flou sur les contours de ce dernier.

A l'échelle locale, Véronique Sarselli souhaite développer un plan de soutien aux commerçants et artisans locaux. Ce plan prévoit notamment des exonérations fiscales, un fond d'indemnisation en cas de pertes liés aux travaux ou une aide au traitement des déchets professionnels. Le groupe évoque également la création d'une agence d'attractivité unique pour regrouper les entités en charge du sujet (Only Lyon Tourisme et Congrès, Only Lyon and Co). "Cela rendra l'agence beaucoup plus efficace dans la mesure où l'on pourra faire jouer les synergies", justifie Valérie Lorentz-Poinsot.

"Relancer la construction"

Sur le logement, la candidate LR suit la ligne du candidat à la mairie, Jean-Michel Aulas. En plus de désencadrer les loyers, Grand Coeur lyonnais souhaite modifier le PLU-H pour "lever les contraintes qui freinent la production de logement". Véronique Sarselli évoque notamment la suppression de certaines contraintes environnementales, pourtant mises en place par les écologistes en vue des futures lois environnementales : "Nous traversons une crise du logement (...) Notre Métropole de Lyon manque de logements (...) La priorité c'est de débloquer et de relancer la construction", affirme la candidate.

En parallèle, le groupe Grand Coeur lyonnais souhaite "diversifier" l'offre "afin que toutes les populations puissent être logées." A savoir les classes moyennes, aujourd'hui "oubliées", selon Véronique Sarselli : "Nous avons une loi logement social c'est normal de la respecter mais il faut aussi que la mixité sociale se fasse dans l'autre sens", affirme la candidate.

Un budget métropolitain dédié au handicap

La liste "Grand Coeur lyonnais" a également fait ses premières annonces sur le handicap et la santé. Elle évoque notamment vouloir "porter une aide vers les hôpitaux en aidant les professionnels de santé dans leurs déplacements et leurs acquisitions numériques." En parallèle, cette dernière souhaite créer une offre pour les aidants avec le "baluchonnage" : "La Métropole viendra aider les familles aidantes, en les remplaçant quelques jours par un professionnel à domicile", explique Jérôme Moroge, tête de liste pour la circonscription Lônes et Coteaux. Un budget participatif métropolitain dédié au handicap, devrait également voir le jour "pour que les habitants concernés, puissent voter un certain nombre de projets aidés par la Métropole."

Sur le volet social, la candidate LR propose de supprimer le RSJ (Revenu solidarité jeune), une aide financière pour les 18-25 vivant en-dessous du seuil de pauvreté, et de le remplacer par un programme d'insertion par l'emploi. Un récent sondage lancé par Lyon Mag place Véronique Sarselli en gagnante des élections avec 39 %. Son principal adversaire écologiste Bruno Bernard récolte quant à lui 25%.

