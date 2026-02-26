L'épicerie "Lyon d'Afrique", situé à Décines-Charpieu, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône ce jeudi 26 février suite à un contrôle d'hygiène.

C'est un nouvel établissement qui fait l'objet d'une fermeture dans la métropole de Lyon. Au lendemain des boutiques Pignol du centre-ville de Lyon épinglées par la préfecture du Rhône, c'est au tour de l'épicerie "Lyon d'Afrique" de faire l'objet d'une fermeture administrative.

Suite à un contrôle de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône, plusieurs "manquement graves aux règles d'hygiène" ont été relevé au sein de l'établissement situé 20 avenue Edouard Herriot à Décines-Charpieu comme la "détention de denrées non conformes" ou encore "les mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées alimentaires".

"Considérant que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", la préfecture du Rhône a décidé de la fermeture en urgence du commerce à partir de ce jeudi 26 février. Pour pouvoir rouvrir ses portes l'établissement devra mettre en place une série de mesure correctives, au nombre de 35. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la DDPP" conclut la préfecture dans son arrêté.