Candidat à sa réélection, le président de la Métropole de Lyon promet l'arrivée de 2 000 nouveaux Vélo'v électriques et de 250 nouvelles stations dès 2027.

L'écologiste Bruno Bernard compte bien capitaliser sur l'une des plus grosses réussites de son mandat : l'offre de Vélo'v électriques. Le président sortant de la Métropole de Lyon, candidat à sa réélection annonce ce lundi qu'il déploiera 2 000 nouveaux Vélo'v électriques et 250 nouvelles stations à partir de la fin de l'année 2026, en priorité dans une dizaine de communes.

Un déploiement progressif

"L’arrivée des Vélo’v électriques a profondément changé les usages (...) La prochaine étape est claire : étendre massivement Vélo’v électrique pour qu’il devienne une solution évidente, pratique et accessible, y compris dans les communes de première couronne et les territoires plus éloignés du centre", indique Bruno Bernard dans un communiqué de presse.

Passé les quelques couacs du printemps, le service Vélo'v a en effet explosé avec l'électrification de 2 500 vélos et la mise en place de l'offre Velo'v plus à la fin du mois de janvier 2025. Le service compte aujourd'hui plus de 105 000 abonnés. Les trajets ont notamment été multipliés par trois dans les quartiers en hauteur comme la Croix-Rousse ou Fourvière. "Le 18 septembre, près de 71 000 trajets ont été réalisés à Vélo'v en une seule journée, un niveau supérieur à la fréquentation quotidienne du tramway T3", se félicite ainsi Bruno Bernard.

Les nouvelles stations seraient équipées "en moyenne de 15 bornes et huit vélos", précise-t-on. Elles seront installées en priorité dans les villes d'Oullins-Pierre-Bénite, Givors, Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Champagne-au-Mont-d'Or, Écully, Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, "ainsi que plusieurs communes du Val de Saône".

De nouvelles stations seront également implantées à Lyon et Villeurbanne, "et plusieurs stations existantes seront agrandies", précise la gauche. Le déploiement sera progressif, à partir de la fin de l'année 2026 et tout au long du mandat. Pour rappel, une trentaine de nouvelles stations ont déjà ou seront installées dans la métropole de Lyon d'ici la fin du premier trimestre 2026, principalement dans les quartiers prioritaires de la ville.