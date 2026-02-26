"Ça fait rire tout le monde" : à Lyon, Yannick Jadot se paye le méga-tunnel d'Aulas et Sarselli

En déplacement à Lyon pour soutenir Bruno Bernard, le sénateur écologiste Yannick Jadot s'est attaqué au projet de méga-tunnel sous Fourvière porté par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.

En visite à Lyon pour soutenir le candidat écologiste à la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, le sénateur Yannick Jadot s'est attaqué au projet de méga-tunnel sous Fourvière porté par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli dans le cadre des élections métropolitaines et municipales.

"Tout le monde sait que jamais un euro européen ne sera mis sur ce type de projet"

"Hier au Sénat avaient lieu les questions au gouvernement. Avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot, je lui ai dit que je venais à Lyon, on s'est payé une bonne tranche de rire. Ce projet de méga-tunnel, ça fait rire tout le monde", a déclaré le sénateur écologiste. Pour rappel, le ministre des Transports LR, dont le parti est allié à Jean-Michel Aulas avait sur un plateau télé fait part de ses doutes quant à la faisabilité du projet, avant de se rétracter sous la pression politique.

"À Bruxelles, tout le monde sait que jamais un euro européen ne sera mis sur ce type de projet", a poursuivi Yannick Jadot, alors que Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli mettent régulièrement en avant la possibilité de faire appel à l'Europe pour financer le projet qu'ils estiment à 2 milliards d'euros. "J'appelle les Lyonnais et les Grands Lyonnais à ne pas donner les clés du camion à quelqu'un qui va le mettre dans le mur", a-t-il conclu.

"Le péage est une formule magique tant qu'on ne dit pas qui paye"

Bruno Bernard et sa tête de liste métropolitaine, François Journy (Place publique) s'en sont également de nouveau pris au projet, estimant que leurs adversaires "trompent les électeurs", notamment en expliquant que la majorité du trafic actuel sera dévié vers ce nouveau tube, alors qu'il ne prévoit aucune sortie à Lyon. "On nous parle de péage pour financer. Mais le péage est une formule magique tant qu'on ne dit pas qui paye", a déclaré Laurent Journy.

À l'occasion du débat télévisé organisé par BFM TV, l'ancien patron de l'OL s'est en effet montré particulièrement flou quant aux conditions de ce futur péage. Le péage pourrait être gratuit pour l'ensemble des habitants de la métropole, réduisant considérablement les recettes que pourraient générer l'infrastructure puisque le trafic de transit ne représenterait qu'environ 15 % du trafic total.