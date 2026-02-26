Du 21 au 25 avril, les visiteurs pourront assister à une pièce de théâtre immersive en plein centre commercial de la Part-Dieu à Lyon.

Du 21 au 25 avril prochain, les visiteurs du centre-commercial de la Part-Dieu pourront s'accorder une pause dans leur shopping pour assister à une pièce de théâtre in situ. Equipés d'un casque audio et d'une application mobile, ces derniers auront la possibilité de circuler au coeur d'un thriller poétique, implanté sur la place centrale de la Part-Dieu. Les spectateurs pourront alors assister au jeu en présence de trois comédiens qui interpréteront la pièce de Laurent Gaudé, Au nom des arbres.

Synopsis : "Un basculement se prépare et chacun se retrouve face à une question simple, vertigineuse : jusqu’où agir au nom du vivant ? Faut-il lutter pour sauver un arbre ? Protéger un fleuve ? Défendre des espèces menacées ?" Pour le savoir, les spectateurs sont invités à écouter, participer et à circuler dans le centre de la Part-Dieu afin de créer leur propre montage du récit.

La réservation est obligatoire pour participer à l'événement.