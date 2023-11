Chats errants à Lyon : 32 000 signataires réclament leur stérilisation

À Lyon, l'association Chats Canuts a lancé une pétition en août 2023, qui atteint aujourd'hui 32 000 signatures pour faire stériliser les chats errants de la Croix-Rousse.

"Nous réunissons au fur et à mesure des sommes d'argent pour un nombre de chats, et nous poursuivons ainsi leurs stérilisations". L'association Chats Canuts (ACC), qui se mobilise pour la prise en charge et la stérilisation des chats errants à la Croix Rousse, a mis à jour sa pétition, lancée l'été dernier.

Début novembre, le document, qui vise à collecter suffisamment de moyens pour la stérilisation de tous les félins de la Croix-Rousse, réunit désormais 32 432 signataires. "Il nous faut parvenir à notre but avant la fin de l'année, période où la fourrière fait ses passages", précise l'association sur sa pétition en ligne. Dans le premier arrondissement, l'ACC reproche l'inaction des pouvoirs publics. Pourtant, en début d'année, la Métropole annonçait débloquer 50 000 euros pour stériliser les chats errants de son territoire. Au total, ils seraient 60 000.

Treize communes mobilisées

Depuis février, cinq communes ont sollicité l'aide de la Métropole : Grigny, Meyzieu, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Vaulx-en-Velin et Vernaison. Ces dernières se sont vu attribuer un montant total de 6 800 euros de subventions.

Huit autres communes se sont également manifestées pour répondre à leur tour à ce dispositif dans les prochains mois : Caluire-et-Cuire, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Genay, Jonage, Neuville-sur-Saône et Pierre-Bénite. Depuis une loi du 6 janvier 1999, la gestion des animaux errants est à la charge des municipalités.