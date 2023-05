De nouvelles baisses de subventions à la culture en Auvergne-Rhône-Alpes

De nouvelles baisses de subventions aux acteurs culturels ont été actées ce vendredi matin en commission de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Si elles ne surprennent personne, les nouvelles baisses de subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au milieu culturel risquent de faire grincer des dents. Ce vendredi matin, la commission régionale présidée par la 1ère vice-présidente, Stéphanie Pernod en l'absence de Laurent Wauquiez, votait ainsi les subventions attribuées pour l'année 2023.

150 000 € en moins pour l'Institut Lumière

Déjà largement évoqué dans nos colonnes, la suppression de la subvention du Théâtre nouvelle génération de Lyon 9e n'en reste pas moins emblématique. Elle a été validée, sans les votes des groupes de gauche qui se sont abstenus ou ont voté contre toutes les lignes du budget. A Lyon, l'Institut Lumière subit une nouvelle baisse de 150 000 €, portant la baisse totale de son budget depuis 2021 à 250 000 €. Le Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape perd de nouveau 20 000 € de subvention, après avoir été amputé de 95 000 € en 2022.

Le festival Regards croisés, le Lyon BD festival mais aussi la Biennale d'art contemporain perdent respectivement 9 850 €, 12 750 € et et même jusqu'à 50 000 € pour la Biennale. D'autres structures, dont les subventions avaient été rabotées en 2022 auront la même subvention. C'est par exemple le cas du théâtre de la Croix-Rousse qui avait perdu 23 000 € et ne les récupèrera pas. Idem pour les Nuits sonores et le Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne, qui voient confirmée la baisse de leur subvention actée en 2022.

"Entre 800 000 et 1 000 000 de baisse" selon l'opposition

Si la Région de Laurent Wauquiez ne dépense que huit euros par habitant dans le secteur de la culture - trois fois moins que les Hauts-de-France - la vice-présidente en déléguée à l'économie qui présidait la commission aurait assuré, selon nos informations, que le budget serait encore trop élevé et que laisser les structures vivre sur leurs entrées permettrait d'obtenir une "vérité populaire". "La suppression de subvention au TNG est évidemment la plus marquante et problématique sur le fond comme sur la forme, mais c'est au total entre 800 000 et 1 000 000 € de baisse", déplore un opposant présent en commission ce vendredi matin.

D'autant que les sommes accordées à certaines structures comme la Maison de la culture de Grenoble n'ont toujours pas été présentées lors de cette commission. Elles pourraient l'être au mois de juin, "une méconnaissance du fonctionnement des structures culturelles", estime-t-on encore. L'opposition déplore enfin un manque de transparence dans l'attribution des subventions, "c'est nous qui avons annoncé à certains acteurs culturel la somme qui leur serait attribuée", lâche-t-on.

A noter enfin que les hausses de crédits accordées aux festivals, déjà détaillées dans nos colonnes, ont également été actées. Difficile toutefois de savoir à cette heure si le budget culturel 2023 global baisse, augmente ou reste constant.

