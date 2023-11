Rhône : un mort dans un accident vers Condrieu

À Saint-Clair-du-Rhône, deux véhicules sont entrés en collision dans la nuit de vendredi à samedi, causant la mort d'un conducteur de 23 ans.

L'accident s'est produit vers 1 heure du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Deux voitures sont entrées en collision frontale à grande vitesse, à Saint-Clair-du-Rhône, commune frontalière du département située à quelques kilomètres de Condrieu (Isère).

Le conducteur d'un des véhicules, âgé de 23 ans, a fait un arrêt cardio-respiratoire et n'a pas survécu au choc, malgré l'intervention des pompiers sur place. Les passagères de ce véhicule, âgées de 17 et 18 ans, ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital Lyon Sud, d'après les informations du Dauphiné libéré.

Le deuxième véhicule transportait deux hommes de 27 et 17 ans. Sans blessure grave, ils ont été transférés à l’hôpital de Vienne. Une enquête de la gendarmerie est ouverte.