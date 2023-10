Depuis février dernier, la métropole de Lyon aide financièrement les communes qui le réclament pour la stérilisation des chats errants.

C'est un dispositif d'aide mis en place par la métropole de Lyon. Le but est d'aider les communes qui le souhaitent à stériliser les chats errants, de plus en plus nombreux dans certaines villes. Cinq communes ont sollicité cette aide : Grigny, Meyzieu, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Vaulx-en-Velin et Vernaison. Ces dernières se sont vu attribuer un montant total de 6800 euros de subventions.

"Concrètement, le dispositif prend en charge 100% des stérilisations supplémentaires (par rapport au nombre de stérilisations effectuées l’année précédente) pour une commune déjà impliquée sur le sujet, et 80% des stérilisations pour une commune qui s’y impliquerait pour la première fois" explique le communiqué de presse.

8 autres communes intéressées par l'aide financière

Huit autres communes se sont également manifestées pour répondre à leur tour à ce dispositif dans les prochains mois : Caluire-et-Cuire, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Genay, Jonage, Neuville-sur-Saône et Pierre-Bénite.

Depuis une loi du 6 janvier 1999, la gestion des animaux errants est à la charge des municipalités. Aidé habituellement par différentes associations comme la SPA ou 30 millions d'amis, la métropole de Lyon a souhaité accompagner ces communes dans leur campagne de stérilisation des chats errants. Ces derniers, prédateurs des oiseaux, peuvent avoir un impact sur la biodiversité ou encore transmettre certaines maladies. Depuis la crise du Covid et le confinement qui s'en est suivi en France, les chats errants sont de plus en plus nombreux dans certaines villes.