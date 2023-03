La Métropole de Lyon accorde une enveloppe de 335 000 euros à des acteurs de la santé 

À l’occasion du conseil métropolitain, la collectivité vient d’accorder une somme importante à trois acteurs de l’innovation de la santé dans leurs programmes d’actions 2023.

Durant le nouveau conseil des 27 et 28 mars, la Métropole de Lyon a abordé la thématique de la santé et de son économie. Pour venir aider au secteur de l’innovation de la santé, trois acteurs ont reçu des subventions pour un montant total de 335 000 euros. "Cette aide bénéficie au développement et à la pérennité d’une filière essentielle pour répondre aux enjeux de santé mondiale et aux besoins des usagers et professionnels de santé", affirme Emeline Beaune, vice-présidente de la Métropole de Lyon à l’économie.

Trois acteurs pour une enveloppe de 335 000 euros

La collectivité va donner une enveloppe de 235 000 euros au pôle de compétitivité Lyonbiopôle. Il fédère et anime tout un écosystème santé en faveur d’innovations porteuses de sens et génératrices d’emplois sur le territoire.

Pour le deuxième acteur, 80 000 euros sont apportés au profit de la Fondation cancéropole Lyon Auvergne-Rhône-Alpes, pour soutenir ses actions et projets issus notamment des programmes projets structurants.

Pour finir, 20 000 euros sont accordés pour le cluster I-Care LAB qui a lancé dernièrement une communauté régionale des innovateurs en santé et organise chaque année l’événement "Hacking Health" en faveur de l’innovation sanitaire et médico-sociale.

Au-delà du choix de financer ses trois acteurs, la Métropole de Lyon s’engage "en faveur d’une approche toujours plus globale de la santé".