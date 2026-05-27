Canicule à Lyon : les 10 questions que se posent les Lyonnais

Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Chaque été, les mêmes angoisses reviennent. Voici les 10 questions que se posent les Lyonnais quand le thermomètre s'emballe et les réponses concrètes qu'ils attendent.

Où trouver un lieu frais à Lyon ?

La Ville de Lyon est l'une des premières grande ville de France à avoir recensé les lieux frais sur son territoire avec une cartographie interactive de plus de 600 points accessibles gratuitement incluant bibliothèques climatisées, musées, parcs ombragés, monuments historiques, traboules et fontaines. Des "parcours frais" relient ces havres de fraîcheur pour se déplacer agréablement malgré la chaleur. À l'échelle de la métropole, la carte recense plus de 809 fontaines, 488 toilettes publiques, plus de 350 lieux frais (zones de baignade, espaces intérieurs climatisés, fontaines ornementales) et 1 219 parcs et jardins publics. En cas de vigilance rouge, la ville propose l'ouverture nocturne des grands parcs lyonnais jusqu'à minuit (parc de Gerland, Blandan) ou 23h30 (Tête d'Or) et expérimente même l'ouverture du parc Blandan toute la nuit pour dormir à la belle étoile dans un périmètre sécurisé.

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Pourquoi fait-il encore plus chaud en ville qu'à la campagne ?

Lyon figure parmi les dix communes françaises les plus exposées aux îlots de chaleur urbains selon Météo-France, avec des écarts de température pouvant atteindre 4,5 °C entre les quartiers centraux et les zones plus fraîches. Les zones les plus touchées sont le nord de la Presqu'île, la rive gauche entre le Rhône et la Part-Dieu très minérales et peu végétalisées, ainsi que l'est lyonnais où se cumulent forte densité de bâti zones industrielles et espaces agricoles moissonnés laissant des sols arides. Ce phénomène est très concret. Selon une étude scientifique de 2022, les écarts peuvent atteindre 4,5 °C entre les collines boisées de l'ouest lyonnais (33 °C) et le quartier très minéral de la Part-Dieu (37,5 °C).

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Comment rafraîchir son appartement sans climatiseur ?

La Métropole de Lyon donne des conseils simples mais efficaces. Il faut fermer volets et rideaux des façades exposées, maintenir les fenêtres fermées tant que l'extérieur est plus chaud que l'intérieur, et aérer uniquement la nuit. Les arbres jouent aussi un rôle clé : ils agissent comme des climatiseurs naturels, il fait plus frais en dessous. La Métropole recommande aussi de se rendre dans les parcs métropolitains, comme le domaine de Lacroix-Laval (ouvert de 6h à 22h) ou le parc de Parilly et de profiter des sous-bois des espaces naturels sensibles des Monts d'Or.

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Les personnes âgées isolées sont-elles en danger ? Comment les aider ?

Lyon dispose d'un dispositif spécifique. Les personnes inscrites sur le registre canicule sont appelées à leur domicile quotidiennement en semaine, samedi compris, par des agents du Centre communal d'action sociale (un établissement public rattaché à la mairie, présent dans chaque commune, qui gère les aides sociales de proximité, comme le soutien aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux familles en difficulté dès le déclenchement de la vigilance orange). Si une personne ne répond pas et que la non-réponse est jugée inquiétante, le CCAS peut contacter la police municipale qui se déplace et peut en dernier recours appeler les pompiers.

Pour signaler un voisin vulnérable il suffit de contacter Lyon en Direct au 04 72 10 30 30. Les seniors peuvent également être accueillis toute la journée dans les espaces rafraîchis des quinze résidences seniors de la Ville de Lyon.

Mes droits au travail sont-ils respectés ?

La préfecture du Rhône rappelle aux employeurs leurs obligations légales en cas de forte chaleur : aménager les locaux et les temps de travail, prévoir des pauses, reporter les tâches pénibles et équiper les salariés (casquettes, vêtements adaptés). Dans le secteur du BTP, les chantiers doivent être aménagés pour assurer la santé et la sécurité des ouvriers. Plus concrètement, dès le déclenchement d'une vigilance météo, l'employeur du BTP a l'obligation légale de fournir au minimum trois litres d'eau fraîche par jour et par travailleur, d'aménager les horaires pour éviter les pics de chaleur et d'installer des zones d'ombre. En cas de vigilance rouge, l'arrêt de chantier peut être décidé avec recours possible au chômage intempéries.

Les écoles et crèches lyonnaises sont-elles équipées ?

Des efforts concrets ont été menés. 95% des crèches de Lyon sont désormais équipées en dispositifs de rafraîchissement (brises-soleil, brasseurs d'air, voiles d'ombrage) et trente-cinq opérations supplémentaires sont planifiées dans les écoles. En cas d'alerte rouge, les sorties sont annulées pour les accueils de loisirs, séjours de vacances, crèches et micro-crèches.

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Le métro et les bus TCL sont-ils climatisés ?

La situation est contrastée. Les tramways sont entièrement climatisés, la ligne B du métro est équipée d'une ventilation réfrigérée et la quasi-totalité des bus disposent de climatisation ou de ventilation renforcée. Les véhicules les moins adaptés à la chaleur sont écartés autant que possible lors des pics de température. Six nouvelles fontaines à eau ont également été installées dans les stations de métro et pôles d'échanges portant leur nombre total à 32 sur le réseau TCL. À plus long terme, des rames climatisées nouvelle génération sont prévues pour la ligne D à l'horizon 2030.

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Quels sont les signes d'un coup de chaleur et que faire ?

Les symptômes à surveiller sont : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête fièvre supérieure à 38 °C, vertiges nausées et propos incohérents. Si vous voyez quelqu'un présenter l'un de ces symptômes, appelez le 15 immédiatement. En prévention, il faut boire de l'eau plusieurs fois par jour sans attendre la soif, éviter l'alcool et les boissons très sucrées et ne pas sauter les repas malgré la chaleur. Ces gestes doivent commencer dès que la chaleur devient inhabituelle, surtout chez une personne âgée dénutrie ou sous traitement sans attendre l'alerte officielle.

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La Métropole fait-elle assez pour verdir la ville ?

Les ambitions sont réelles mais des lacunes persistent. Le Plan Canopée vise à planter 300 000 arbres supplémentaires d'ici 2030 pour atteindre 30% de surface de forêt urbaine. Mais Lyon serait loin d'être l'une des villes les plus vertes de France et un paradoxe persiste : il y a moins d'arbres dans l'est lyonnais que dans le centre-ville alors que ce sont précisément les zones périphériques les plus déficitaires qui en auraient le plus besoin. Un travail reste à faire sur la végétalisation des espaces privés (bailleurs sociaux, copropriétés) qui représentent 70 % du parc à végétaliser. Pour aller plus loin, la Métropole a lancé en 2025 un Plan Chaleur Métropolitain élaboré avec les citoyens dont les premières mesures concrètes ont été déployées au printemps 2026.

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Les canicules à Lyon vont-elles s'aggraver ?

Les projections sont sans appel. La température moyenne à Lyon a déjà augmenté de +1,9 °C depuis 1960. D'ici 2050, le nombre de journées dépassant 35 °C pourrait être multiplié par huit et le nombre de nuits tropicales (au-dessus de 20 °C) passer de 14 à 43. D'après les modélisations du GIEC, le thermomètre pourrait même afficher jusqu'à 46 °C d'ici 2050. La Métropole de Lyon est l'un des territoires qui se réchauffe le plus vite en France : les températures pourraient augmenter de plus de 4 °C d'ici 2100 avec jusqu'à quarante nuits tropicales par an en 2050, soit deux à trois fois plus qu'aujourd'hui. En clair, Lyon est aujourd'hui l'équivalent climatique de Montpellier il y a trente ans. Entre 2050 et 2100, Lyon connaîtra les mêmes températures qu'à Madrid ou Alger.

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