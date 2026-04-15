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Plan canicule : des ombrières bientôt installées dans des établissements villeurbannais

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre du "plan canicule" lancé par Villeurbanne, des ombrières seront prochainement installées dans les cours de récréation les plus exposées à la chaleur.

    Désimperméabilisation des cours de récréation, traitement thermique des bâtiments scolaires... Face à des étés de plus en plus chaud, les écoles s'adaptent pour mieux accueillir les élèves en période de forte chaleur. C'est notamment le cas à Villeurbanne, où un "plan canicule" a été déployé avant l'été.

    Afin de lutter contre les canicules, des ombrières seront prochainement installées dans deux cours de récréation particulièrement exposées à la chaleur : celle de l'école Renan Nord et celle du groupe scolaire Lazare-Goujon. Une ombrière de 95 m2 sera disposée dans la cour du groupe scolaire Lazare-Goujon dès le 20 avril. Et une ombrière de 45 m2 sera quant à elle installée dans la première cour début mai.

    1, 25 millions d'euros dédiés au plan canicule

    D'autres travaux sont en cours dans le cadre de ce "plan canicule". Entre autres, le remplacement des menuiseries extérieures les plus vétustes dans les groupes scolaires Chateau-Gaillard, Anatole-France et René-Descartes. Mais aussi, le renouvellement des volets roulants et brise-soleil orientables et le déploiement de films solaires sur les vitrages exposés au soleil. Des brasseurs d'air ont également été installés dans certaines salles de classe et réfectoires.

    Le coût total des travaux dédiés au plan canicule pour l'année 2026 s'élève à 1,25 millions d'euros pour la Ville de Villeurbanne.

    Lire aussi : "33 degrés dans nos locaux" : les crèches et écoles lyonnaises peinent à survivre à la chaleur

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