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Eva Longoria, actrice américaine connue dans la série Desperate Housewives. @Flickr
Eva Longoria, actrice américaine connue dans la série Desperate Housewives. @Flickr

Eva Longoria débarque à Lyon pour tourner son émission dédiée à la gastronomie

  • par Romain Balme

    • L'actrice Eva Longoria est actuellement à Lyon pour le tournage de son émission "Searching for France". Des scènes auraient été réalisées dans un restaurant du 5e arrondissement.

    Connue pour son rôle de Gabrielle Solis dans la série américaine à succès Desperate Housewives, Eva Longoria délaisse l'acting et le pays de l'Oncle Sam... pour la gastronomie française. L'actrice est arrivée il y a quelques jours à Lyon pour tournée la deuxième saison de son émission mêlant voyage et cuisine "Searching for France", diffusée sur CNN. La première saison est sortie aux Etats-Unis en avril dernier, elle sera disponible en France à partir du 15 juin via la plateforme KitchenMania (disponible en streaming sur Canal +, Orange, Free, Prime…).

    Selon les informations du Progrès, Eva Longoria aurait déjà déjeuné dans un historique bouchon lyonnais, avant de faire du shopping chez Zara et King Jouet, dans les boutiques des Cordeliers, en Presqu’île, ce lundi 25 mai.

    Concernant le tournage de cette deuxième saison, dont la sortie en France est prévue pour 2027, les lieux et dates sont restées confidentielles. Pourtant, nos confrères ont dévoilé que des scènes avaient été réalisées au restaurant Söma, situé place Saint-Paul, dans le 5e arrondissement.

    Lire aussi : Eva Longoria bientôt à Lyon pour le tournage de son émission culinaire

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