Entre terrasses désertées, habitants réfugiés à l’ombre et dispositifs d’urgence activés, la chaleur s’installe dans la capitale des Gaules.

Alors que les départements du Rhône et de l'Isère ont été placés en vigilance jaune canicule ce mardi 26 mai, à Lyon, le mercure atteint 34 degrés cet après-midi. Dans les rues de la capitale des Gaules, les habitants résistent tant bien que mal à cet épisode de chaleur qui devrait durer jusqu'à la fin de la semaine.

Equipée d'une casquette, Poliana prend des photos devant l'Hôtel de Ville, sur la place des Terreaux. "Cette chaleur est insupportable", explique-t-elle, "j'essaie de me promener à l'ombre, et de beaucoup boire". L'hydratation, un moyen de résistance énormément plébiscité par les Lyonnais."Les clients ont chaud. Je me mets à vendre des bouteilles d'eau pour la première fois", relate Madison, serveuse à la brasserie Trois rivières, située non loin de l'Hôtel de Ville, dans le 1er arrondissement.

Elle poursuit : "De notre côté, nous essayons de nous mouiller régulièrement avec des pichets et des pistolets à eau. Les clients se prennent au jeu tellement qu'il fait chaud. Ce matin, nous avons mesuré la température au sol, le thermomètre affichait 47,5 degrés. Heureusement, la mairie a remis en place les fontaines ce matin, on va pouvoir aller se rafraichir." La serveuse remarque également des clients qui désertent l'établissement le midi et privilégient la soirée pour sortir. "Il faut prendre son mal en patience", conclut-elle, résignée.

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"On finit par s'y habituer"

Il y a ceux qui souffrent de ces vagues de chaleur, et d'autres qui l'accueillent avec grand plaisir. "C'est merveilleux, il fait chaud, mais ça ne me dérange pas", lance une touriste anglaise, qui avait tout de même sorti sa casquette, ses lunettes, et la crème solaire pour l'occasion. "Cette montée des températures me semble logique, ça ne me parait pas violent. Même en période de canicule, je marche en plein soleil", clame Raphaël, assis sur la fontaine de la place des Jacobins. Juste à côté, Floriane tient le même avis. "La chaleur est venue assez subitement, il faut un petit temps d’adaptation mais ça ne me dérange pas forcément, j’aime bien la chaleur."

Sur la place Bellecour, les habitants ont déserté l'oeuvre Tissage Urbain, pensée comme une ombrière, pour les coins plus végétalisés du secteur. "Ces variations de températures, c'est impressionnant. Je bois plus d'eau oui, mais je tiens bien la chaleur", confie Bruno. Rentré hier de Suède, Valentin a pris cette vague de chaleur de plein fouet. "Il y a une grande différence de degrés. Casquette, lunettes, crème solaire, j'ai sorti tout l'attirail." Gérant du kiosque situé proche de la place Bellecour, Mathieu remarque que les locaux "restent chez eux. Il n'y a que des touristes pendant l'après-midi", assure-t-il. Directement impacté par cet épisode de chaleur, il confie "se débrouiller". "Il fait chaud, c'est difficile. J'ai installé une petite climatisation, je bois cinq litres d'eau par jour, ça me permet de tenir", explique Mathieu.

Le parc de la Tête d'Or plébiscité

Au parc de la Tête d'Or, les Lyonnais investissent les nombreuses zones d'ombre pour se rafraichir. "C'est un gros plus d'avoir des parcs comme celui-ci dans une ville. C'est toujours plus agréable de supporter la chaleur dans un endroit végétalisé", soutient Camille, qui affirme avoir doublé sa consommation d'eau, et arrêté de consommer des plats chauds. Ismaël privilégie les bancs du parc de la Tête d'Or pour lire. "Ol fait moins chaud ici que dans mon appartement", ironise le jeune homme.

Contactée, la Ville de Lyon explique être en train "d'activer les dispositifs classiques en cas de canicule, notamment dans les équipements accueillant des publics vulnérables, c'est le cas des enfants et des personnes âgées." En parallèle, dès cette après-midi, la mairie du 7e arrondissement a annoncé la mise en place d'une salle climatisée "afin de permettre à chacune et chacun de se rafraîchir, se reposer ou simplement passer quelques heures au frais", justifie la maire Fanny Dubot. Un dispositif qui sera accessible au moins jusqu'au 30 mai prochain.

"Il faut prendre soin de son entourage"

Pour éviter les risques de déshydratation et de "coup de chaleur", phénomène qui provoque la hausse de la température corporelle, le médecin Charles-Henry Guez, qui exerce à Sainte-Foy-lès-Lyon, dévoile plusieurs préconisations. "Il faut s'hydrater régulièrement, et prendre soin de son entourage, se souvenir que l'on n'est pas tout seul. Pour les personnes sous traitement, il est nécessaire de l'adapter." Le praticien évoque également la nécessité de "faire du sport le matin ou le soir pour éviter les périodes intenses de soleil." "Les personnes travaillant à l'extérieur doivent changer leurs horaires de travail pour commencer plus tôt et ne pas être exposés aux grosses chaleurs", poursuit le médecin. Charles-Henry Guez alerte aussi sur les risques de noyades, et de chocs thermiques : "Il faut rentrer progressivement dans l'eau pour éviter les malaises", confie le praticien, qui rappelle l'importance de contacter son médecin traitant en cas de problèmes.

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