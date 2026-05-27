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Les infos marquantes de cette semaine du 23 au 29 mars à Lyon. ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Joël PHILIPPON

Grégory Doucet élu vice-président de l'association France Urbaine

  • par Loane Carpano

    • Le maire de Lyon Grégory Doucet siègera aux côtés de Véronique Sarselli à la vice-présidence de l'association France Urbaine.

    A l'occasion du renouvellement des instances de l'association France Urbaine, le maire de Lyon, Grégory Doucet a été élu vice-président. Il siégera aux côtés de plusieurs élus de l'hexagone, dont la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, élue vice-présidente en charge des Institutions et de la Décentralisation. De son côté, le maire de Lyon n'a pas encore été élu à une présidence spécifique.

    A la tête de l'association a été élu Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Pour rappel, l'association vise à représenter les territoires urbains auprès des pouvoirs publics français.

    Lire aussi : 50 maires, dont Grégory Doucet, appellent l'État à pérenniser l’encadrement des loyers

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