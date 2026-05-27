Grégory Doucet élu vice-président de l'association France Urbaine

Les infos marquantes de cette semaine du 23 au 29 mars à Lyon. ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Joël PHILIPPON

Le maire de Lyon Grégory Doucet siègera aux côtés de Véronique Sarselli à la vice-présidence de l'association France Urbaine.

A l'occasion du renouvellement des instances de l'association France Urbaine, le maire de Lyon, Grégory Doucet a été élu vice-président. Il siégera aux côtés de plusieurs élus de l'hexagone, dont la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, élue vice-présidente en charge des Institutions et de la Décentralisation. De son côté, le maire de Lyon n'a pas encore été élu à une présidence spécifique.

A la tête de l'association a été élu Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Pour rappel, l'association vise à représenter les territoires urbains auprès des pouvoirs publics français.

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