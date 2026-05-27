À Lyon, la canicule fait vaciller des records de chaleur vieux de 80 ans

La vague de chaleur qui frappe Lyon depuis plusieurs jours bat déjà des records pour un mois de mai. Et le pic historique de 1945 pourrait céder dans les prochains jours.

Lyon suffoque sous une chaleur digne d’un plein mois de juillet. Depuis le début de semaine, le thermomètre s’emballe dans la métropole, où l’épisode caniculaire, particulièrement précoce, pousse les stations météo dans leurs retranchements.

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Mardi après-midi, la station de Lyon-Bron a relevé jusqu’à 33,5°C. Un niveau inédit pour un 26 mai depuis le début des relevés météorologiques modernes. Le précédent record pour cette date remontait à 1953 avec 31,2°C. En quelques heures, il a été largement dépassé.

Un record de 1945 battu cette semaine ?

Mais c’est un autre chiffre que surveillent désormais les météorologues : les 34,2°C enregistrés le 16 mai 1945, record absolu de chaleur pour un mois de mai dans l’agglomération lyonnaise. Une marque historique qui pourrait tomber si les températures continuent de grimper dans les prochains jours.

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A noter qu'en centre-ville, une autre station météo, installée plus récemment dans le 7e arrondissement de Lyon, a enregistré un pic de chaleur à 34,8°C. Un "record" à relativiser quant à son positionnement et aux ilots de chaleur urbain qui transforment le cœur de Lyon en véritable fournaise depuis quelques jours.

Ce mercredi 27 mai, le Rhône et la Métropole de Lyon restent placés en vigilance jaune canicule. Et les prévisions n’offrent que peu de répit, avec des maximales encore attendues autour de 34°C jusqu’à la fin de semaine. Les premiers orages pourraient finalement arriver dimanche, mettant fin — au moins temporairement — à cette séquence étouffante.