Les Hospices Civils de Lyon lancent un essai clinique destiné aux personnes souhaitant réduire leur consommation de benzodiazépines, comme le Lexomil ou le Valium.

Les Hospices Civils de Lyon cherchent des volontaires dans le cadre d’une étude sur la dépendance aux anxiolytiques et somnifères. Baptisé BABET, cet essai clinique doit évaluer l’efficacité du baclofène, un médicament déjà utilisé dans le traitement de l’alcoolisme, pour aider les patients à diminuer leur consommation de benzodiazépines.

Très prescrits en France, ces médicaments regroupent notamment le Lexomil, le Valium, le Temesta ou encore le Stilnox. Utilisés contre l’anxiété ou les troubles du sommeil, ils peuvent provoquer une dépendance lorsqu’ils sont pris sur une longue période.

L’étude s’adresse aux adultes consommant quotidiennement des benzodiazépines depuis au moins douze semaines et souhaitant réduire ou arrêter leur traitement. Le suivi sera assuré au Service Universitaire d’Addictologie de Lyon, à l’hôpital Édouard-Herriot dans le 3e arrondissement.

Les personnes intéressées peuvent contacter les HCL par téléphone au 04 72 11 04 52 ou par mail à wafae.chinoune@chu-lyon.fr.