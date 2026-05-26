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JEFF PACHOUD / AFP

"Aucune canicule n'est comparable à celle traversée" : à Lyon, le record de chaleur devrait être battu

  • par Loane Carpano

    • Depuis le samedi 23 mai, le Rhône et l'ensemble de la France font face à une vague de chaleur "exceptionnelle" pour la saison.

    Depuis samedi 23 mai, le Rhône fait face à une importante vague de chaleur. Le département est par ailleurs placé en vigilance jaune canicule depuis ce mardi 26 mai. Une situation "exceptionnelle", selon Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net. "Aucune canicule n'est comparable à celle traversée", indique le spécialiste. Pas même celle de mai 1922 où le mercure avait atteint 30°C pendant six jours, un record à cette époque de l'année. "Cette année, nous devrions être bien au-dessus de ce record puisque les températures seront supérieures à 30°C pendant huit jours", poursuit Guillaume Séchet.

    Selon lui, le record de chaleur de mai établi à 34,2°C en 1945, pourrait lui aussi être battu dans les prochains jours. "Cette vague de chaleur est un ovni, c'est hors normes", insiste le spécialiste.

    "Nous sommes emprisonnés sous une cloche de chaleur"

    En cause ? Le réchauffement climatique en premier lieu, mais aussi l'énorme anticyclone qui s'étend sur l'ensemble de l'Europe. "Nous sommes emprisonnés sous une cloche de chaleur, c'est la pire des situations car la chaleur dure et est très intense", indique Guillaume Séchet. Il poursuit :"Si une telle situation se produisait l'été, ce serait une catastrophe." Le météorologue rappelle néanmoins que "la corrélation chaleur précoce et été torride n'est pas forcément vraie."

    Les températures devraient d'ailleurs être plus supportables et repasser en-dessous des 30°C à compter de dimanche.

    Lire aussi : 32°C attendus ce week-end à Lyon : comment expliquer cette vague de chaleur "assez incroyable" ?

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