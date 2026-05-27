Actualité

Lyon : une mobilisation contre les fermetures de classes prévue ce jeudi

  • par Loane Carpano

    • Face aux fermetures de classes qui planent sur les écoles du Rhône, le syndicat FO SNUDI appelle au rassemblement jeudi 28 mai.

    "Non aux fermetures de classes". Alors que 149 classes devraient fermer dès la rentrée prochaine dans le Rhône, plusieurs écoles et syndicats se mobilisent. C'est notamment le cas de Forces Ouvrières, qui appelle les écoles du 8e arrondissement de Lyon et de Vénissieux à se mobiliser jeudi 28 mai.

    Le rendez-vous est donné à 18 h, devant la DSDEN du Rhône (7e). "Parents d'élèves, enseignants et élus locaux seront présents pour exiger l'abandon des fermetures de classes dans ce secteur", indique le syndicat dans un communiqué. A noter qu'une audience a été demandée à l'inspecteur d'académie pour lutter contre ces fermetures.

    Lire aussi : "Nous sommes déterminés à agir", promet Grégory Doucet face aux possibles fermetures de classes à Lyon

    à lire également
    Eva Longoria, actrice américaine connue dans la série Desperate Housewives. @Flickr
    Eva Longoria débarque à Lyon pour tourner son émission dédiée à la gastronomie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une mobilisation contre les fermetures de classes prévue ce jeudi 10:16
    Eva Longoria, actrice américaine connue dans la série Desperate Housewives. @Flickr
    Eva Longoria débarque à Lyon pour tourner son émission dédiée à la gastronomie 09:44
    police Lyon
    Rixe près du métro Jean-Jaurès à Lyon : plusieurs femmes interpellées après une violente bagarre 09:13
    À Lyon, la canicule fait vaciller des records de chaleur vieux de 80 ans 08:31
    Dans les Alpes, la justice suspend ce projet de téléphérique 08:11
    d'heure en heure
    La qualité de l'air toujours mauvaise à Lyon, les concentrations en ozone explosent 07:51
    orages
    Canicule et orages : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    Lyon soleil
    Un mercredi de nouveau caniculaire à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus 07:14
    Rémi Zinck
    "La ZFE n'est pas une punition", pointe Rémi Zinck 07:00
    Villefranche : ce salon de coiffure une nouvelle fois fermé d'urgence pour travail dissimulé 26/05/26
    "C'est insupportable" : à Lyon, les habitants touchés de plein fouet par la vague de chaleur 26/05/26
    Un menu acheté, un menu offert : les réservations pour "Tous au restaurant" sont ouvertes 26/05/26
    Retour des ZFE : qu’est-ce qui change à Lyon et dans la métropole ? 26/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut