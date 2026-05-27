Face aux fermetures de classes qui planent sur les écoles du Rhône, le syndicat FO SNUDI appelle au rassemblement jeudi 28 mai.

"Non aux fermetures de classes". Alors que 149 classes devraient fermer dès la rentrée prochaine dans le Rhône, plusieurs écoles et syndicats se mobilisent. C'est notamment le cas de Forces Ouvrières, qui appelle les écoles du 8e arrondissement de Lyon et de Vénissieux à se mobiliser jeudi 28 mai.

Le rendez-vous est donné à 18 h, devant la DSDEN du Rhône (7e). "Parents d'élèves, enseignants et élus locaux seront présents pour exiger l'abandon des fermetures de classes dans ce secteur", indique le syndicat dans un communiqué. A noter qu'une audience a été demandée à l'inspecteur d'académie pour lutter contre ces fermetures.

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