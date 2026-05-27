TCL : la ligne T1 perturbée en soirée pendant cinq jours à Lyon

Des travaux d’entretien et d’élagage vont entraîner une interruption partielle du tramway T1 à partir de 21 heures, du 31 mai au 4 juin.

Les usagers du tramway T1 devront adapter leurs trajets en soirée la semaine prochaine. Les TCL annoncent une interruption partielle de la ligne entre le 31 mai et le 4 juin inclus, à partir de 21 heures. Ces perturbations sont liées à des opérations d’entretien des arbres et à des travaux sur les installations électriques dans le secteur Servient-Liberté, dans le centre de Lyon.

Concrètement, le T1 circulera uniquement entre Debourg et Place des Archives après 21 heures. La portion nord de la ligne, entre Place des Archives et IUT Feyssine, ne sera plus desservie durant les travaux.

Le 31 mai, les derniers trajets complets partiront à 21h de Debourg vers IUT Feyssine et à 21h22 dans l’autre sens. Du 1er au 4 juin, le dernier départ complet depuis IUT Feyssine est prévu à 21h23.

Les voyageurs sont invités à emprunter les lignes de métro et de bus situées à proximité des stations fermées. Les horaires détaillés et les informations trafic sont disponibles sur le site des TCL.