À l’approche des fortes chaleurs, le réseau TCL déploie un ensemble de mesures pour faciliter les déplacements des usagers tout au long de l’été.

Alors que de fortes chaleurs sont attendues dès la fin de semaine, le réseau TCL se veut prévoyant. À l’approche de l’été, "le réseau TCL se prépare à accompagner les voyageurs dans les meilleures conditions", indique-t-il dans un communiqué. Des offres de transport vers les grands espaces de nature et de fraîcheur, un déploiement de fontaines à eau et de points de rafraîchissement en station et des équipements de confort à bord des transports seront ainsi déployés dans les prochaines semaines.

En parallèle, TCL lance pour la quatrième année consécutive la campagne "Échappées Natures" afin de valoriser les lieux de fraîcheur, de loisirs et de pleine nature accessible en transports en commun sur l’ensemble du territoire, comme les parcs, berges, sentiers, sites de baignade ou grands espaces naturels. La carte-dépliant des "Échappées Nature" est disponible en agence et sur tcl.fr recense plus d’une centaine de destinations.

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Les navettes estivales déployées au parc de Miribel, au Mont Thou et au lac des Sapins

Le Grand Parc de Miribel Jonage fait partie intégrante de ce plan. Cinq navettes seront de nouveau mises à disposition des usagers au départ de Vaulx-en-Velin La Soie, Gare de Vénissieux, Gare de Vaise et Rillieux Les Alagniers. Les lignes N80, N81, N82, N83 et N84 permettent également de rejoindre les principaux secteurs du parc, avec une fréquence comprise entre 20 et 25 minutes sur la plupart des lignes. Ces navettes sont accessibles avec les titres TCL habituels et sont toutes accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Intégré au dispositif de dessertes estivales depuis 2023, le Mont Thou sera, lui aussi, desservi. La ligne N20 circulera les samedis et dimanches du 30 mai au 27 septembre, entre Gare de Vaise – Gérard Collomb et le Mont Thou. Les départs depuis Gare de Vaise seront proposés toutes les heures de 9 h 30 à 13 h 30, puis de 16 h 30 à 19 h 30. Les retours s’effectueront toutes les heures de 10 heures à 13 heures, puis de 16 heures à 20 heures. Cette desserte permet de rejoindre facilement plusieurs points d’intérêt des Monts d’Or, dont Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Le Mont Cindre, la Maison de la Nature et le Mont Thou.

Quant au lac des Sapins de Cublize, la navette estivale circulera du 11 juillet au 23 août toutes les heures en correspondance avec le TER Lyon-Roanne, depuis la gare d’Amplepuis. Les départs depuis Amplepuis seront proposés toutes les heures de 10 h 10 à 18 h 10. Les retours depuis le lac des Sapins s’effectueront toutes les heures de 10 h 37 à 18 h 37.

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