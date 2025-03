En marge du plan nature, 80 000 nouveaux arbres et arbustes ont été plantés dans la Métropole de Lyon cet hiver. C'est 24 000 de plus que l'année précédente.

Depuis le lancement du plan nature, près de 180 000 arbres et arbustes ont été plantés sur la Métropole de Lyon. Cet hiver, 80 000 nouvelles plantations ont pu voir le jour, soit 24 000 de plus que l'hiver précédent. Un plan lancé en 2021, financé à hauteur de 50 millions d'euros. Ses objectif : limiter l'effondrement de la biodiversité et ses conséquences sur les écosystèmes, réduire les effets du réchauffement climatique et répondre à une demande de plus en plus forte des habitants d’avoir de la nature à proximité de chez eux : "Notre Plan nature est un des plus ambitieux en France et il transforme complètement notre cadre de vie par une végétalisation massive" explique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Parmi les grandes opérations de plantation de cet hiver, celle du quartier Charmettes-Dedieu à Villeurbanne. En tout, cinquante arbres ont été plantés afin de supprimer plusieurs îlots de chaleur présent dans cette zone très urbanisée. Des arbres dispersés dans plusieurs rues du quartier. Dont la rue Anatole France où quatorze arbres de six essences différentes ont été mises sous terre. Des arbres plantés selon le principe de l’arbre de pluie, en banquette continue, permettant la désimperméabilisation des sols. Un dispositif présentant un double avantage : assurer un arrosage naturel des arbres et espaces verts, tout en limitant l’engorgement des réseaux d’assainissement lors des épisodes pluvieux.

Végétaliser les cours des collèges

Parmi les autres projets en cours, celui de végétaliser un maximum de cours de collège. L'objectif, intervenir sur quinze collèges. A ce jour, six établissements ont déjà été revégétalisés et trois devrait être finalisés d'ici la fin du printemps 2025. Parmi eux, le collège Paul Vallon de Givors, dont sa cour a été transformée par la plantation de 26 arbres et 6500 arbustes et plantes vivaces.

