Thomas Rudigoz élu président des Nuits de Fourvière

À quelques jours du lancement des Nuits de Fourvière 2026, Thomas Rudigoz vient d’être élu président du festival lyonnais.

En l'absence du Woodstower et de l'Hypnotize cette année, les Nuits de Fourvière restent l'un mastodonte des festivals lyonnais. Ce mardi 26 mai, le maire du 5e arrondissement de Lyon et Thomas Rudigoz (Renaissance), vient d'être élu président des Nuits de Fourvière, qui se déroulera du 28 mai au 25 juillet. Par l'intermédiaire d'un poste sur ses réseaux sociaux, l'élu a évoqué un "immense honneur" d'être élu à la tête du "plus grand festival pluridisciplinaire de France."

Immense honneur d'être élu président des Nuits de Fourvière : 80 ans d'histoire, 176 000 spectateurs, le plus grand festival pluridisciplinaire de France. Fier de travailler avec V.Anglade et E.Durand.



Merci à Véronique Sarselli et aux membres du CA pour leur confiance. pic.twitter.com/G485Pz19qA — Thomas Rudigoz (@trudigoz) May 26, 2026

Comme il l'a rappelé, Thomas Rudigoz travaillera avec Emmanuelle Durand et Vincent Anglade, directeurs des Nuits de Fourvière depuis 2023. A noter que depuis le 1er janvier 2015, la régie du festival est rattachée à la Métropole de Lyon.

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