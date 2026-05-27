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Thomas Rudigoz
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Thomas Rudigoz élu président des Nuits de Fourvière

  • par Romain Balme

    • À quelques jours du lancement des Nuits de Fourvière 2026, Thomas Rudigoz vient d’être élu président du festival lyonnais.

    En l'absence du Woodstower et de l'Hypnotize cette année, les Nuits de Fourvière restent l'un mastodonte des festivals lyonnais. Ce mardi 26 mai, le maire du 5e arrondissement de Lyon et Thomas Rudigoz (Renaissance), vient d'être élu président des Nuits de Fourvière, qui se déroulera du 28 mai au 25 juillet. Par l'intermédiaire d'un poste sur ses réseaux sociaux, l'élu a évoqué un "immense honneur" d'être élu à la tête du "plus grand festival pluridisciplinaire de France."

    Comme il l'a rappelé, Thomas Rudigoz travaillera avec Emmanuelle Durand et Vincent Anglade, directeurs des Nuits de Fourvière depuis 2023. A noter que depuis le 1er janvier 2015, la régie du festival est rattachée à la Métropole de Lyon.

    Lire aussi : Lyon : Jack White, Lorde, MC Solaar... la programmation des Nuits de Fourvière dévoilée

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