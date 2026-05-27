Deux journées portes ouvertes pour découvrir la SPA de Lyon

Le 30 mai prochain, les refuges SPA de Brignais et de Dompierre-sur-Veyle (Ain) ouvriront leurs portes au public.

Le 30 mai prochain, la SPA de Lyon organise une journée portes ouvertes dans deux de ses refuges. L'occasion d'en apprendre plus sur l'association, de se renseigner sur l'adoption d'un animal, ou de rencontrer son futur compagnon à poils : "Si la priorité de notre SPA est de placer chiens, chats et petits animaux de compagnie auprès d’adoptants responsables, cette journée est aussi une opportunité de sensibiliser adultes et enfants au bien-être animal", explique l'association.

Les journées portes ouvertes se tiendront de 10 h à 17 h 30 dans les refuges de Brignais et de Dompierre-sur-Veyle (Ain). Au programme notamment, des animations, une tombola, ou encore des défilés de chiens. L'entrée est libre et gratuite. A noter que les animaux de compagnie sont les bienvenus.

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