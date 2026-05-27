Une altercation impliquant plusieurs femmes a éclaté samedi soir place Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon. Trois personnes ont été légèrement blessées.

Samedi en début de soirée, une bagarre particulièrement agitée a mobilisé les forces de l’ordre place Jean-Jaurès, à proximité immédiate de la station de métro B.

Selon Actu Lyon, plusieurs femmes se sont affrontées vers 19 heures dans des circonstances encore floues. La police est rapidement intervenue pour mettre fin à la rixe et sécuriser le secteur. Quatre femmes ont été interpellées puis placées en garde à vue. Trois d’entre elles ont été légèrement blessées au cours de l’altercation.

D’après les informations recueillies, l’une des protagonistes aurait été en possession d’un couteau au moment des faits. Deux femmes ont été présentées au parquet de Lyon à l’issue de leur garde à vue, tandis que les deux autres doivent également répondre de leurs actes devant la justice.