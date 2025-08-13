Canicule : le Rhône et trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance rouge 

Météo France place une nouvelle fois le Rhône, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche en vigilance rouge pour canicule ce mercredi 13 août.

La vigilance rouge pour canicule est maintenue par Météo France dans le Rhône alors que 40 degrés sont une nouvelle fois attendus à Lyon ce mercredi 13 août. Trois autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont également concernés : l’Isère, la Drôme et l’Ardèche. La Drôme et l’Isère sont également placées en vigilance jaune pour orages.

Les maximales devraient donc être atteintes ce mercredi avant une baisse des températures prévue jeudi, notamment à Lyon. L'épisode caniculaire devrait néanmoins se poursuivre jusqu'au 19 août au moins, indique encore Météo France.

Lire aussi :