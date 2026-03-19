Face à la longue liste d'attente pour accéder à la billetterie des Nuits de Fourvière, certains internautes ont perdu patience mercredi 18 mars. L'histoire se répète.

Mercredi, jour de l'ouverture de la billeterie des Nuits de Fourvière 2026, certains se sont levés aux aurores pour tenter d'obtenir un billet pour LE festival de l'été à Lyon. D'autres ont dû s'armer de patience dans une file d'attente en ligne de plus de 70 000 personnes. En quelques heures seulement, le quart des spectacles affichaient complet sur le site web du festival. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux-sociaux : "La file d'attente des Nuits de Fourvière c'est une blague ou pas ?", "la cata la vente des Nuits de Foruvière", "Les Nuits de Fourvière je vais vous attraper par le colbac", peut-on lire sur le réseau social X.

J'ai mieux... 9000e au départ et puis ca. Et puis plus rien... passé 51 000e d'un coup. pic.twitter.com/OesIXxn6JY — JeanPhi (@jeanphi01) March 18, 2026

Comme le veut la tradition, le site à cette année encore eu quelques problèmes techniques : "Bon, le site a planté deux fois j'ai abandonné" tweet une internaute. "Toujours pas reçu mon mail de confirmation" partage un autre. Il faut dire que l'ensemble des spectacles font l'objet d'une liste d'attente commune, ce qui ne facilite pas l'accès à la billetterie. Personnellement, nous avons réussi à être 71 301 dans la liste d'attente, puis premier, lorsque les places pour les têtes d'affiches, telles que Lorde, Massive Attack ou Mc Solaar étaient épuisées.

absolument atroce la billeterie des nuits de fourviere mais we did it on va voir lorde — zoe ★ (@defencelessrm) March 18, 2026

La billetterie physique comme meilleure option ?

Selon une billettiste, les guichets auraient connu moins de succès que les années précédentes, un facteur qui n'a pas joué en la faveur de la billetterie en ligne : "Nous avons eu moins de monde que l'année précédente, les ventes se sont déportées en ligne", explique-t-elle, avant de préciser : "Sur Internet les ventes sont en constante évolution chaque année."

Pourtant, l'option de la billetterie physique semble plus efficace pour obtenir un billet : "Nous nous gardons une petite réserve de places pour essayer de garantir aux personnes qui se déplacent d'avoir des places", confie la billettiste. Des guichets supplémentaires étaient par ailleurs ouverts cette année pour tenter de diminuer les files d'attente.

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