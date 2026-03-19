Les équipes de Coeur lyonnais et Grand Coeur lyonnais ont dévoilé leur projet pour l'avenue Rockfeller (3e-8e). Actuellement en sens unique, le camp Aulas souhaite rétablir une voie pour les voiture dans le sens Bron-Lyon.

L'échéance approche pour les candidats aux élections municipales et métropolitaines. Jeudi 19 mars, les équipes de Coeur Lyonnais et Grand Coeur lyonnais ont présenté leur projet pour l'avenue Rockfeller (3e-8e arrondissements), pour l'instant partagée en trois voies : laa première pour les vélos, une autre pour le tramway, et enfin la dernière consacrée aux voitures. Problème, les voitures ne circulent que dans le sens Lyon-Bron. Objectif pour le camp Aulas : rouvrir l'avenue Rockfeller en double sens, tout en maintenant la Voie Lyonnaise n°12 (entre Valmy et Bron). "On a ici le résultat de réalisations dogmatiques, non-consensuelles et non-concertées" résume Véronique Sarselli, tête de liste Grand Coeur lyonnais à la Métropole .

Des critiques directement adressées à la majorité écologiste. En effet, en octobre dernier, des travaux avaient été réalisés sur l'avenue Rockfeller pour permettre l'implantation de la Voie Lyonnaise n°12. Dès l'annonce de leur réalisation un an plus tôt, cette décision avait suscité la colère des riverains. Un désaccord qui s'était poursuivi en novembre dernier, puisque le collectif "J'aime Montchat" avait adressé une lettre en recours gracieux au président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, puis demandé un moratoire un moratoire sur les travaux concernant le segment rue Viala - Boulevard Pinel. "Cela oblige tous ceux qui veulent entrer dans Lyon, y compris ceux qui veulent se rendre à l'hôpital à faire 2,5 kilomètres de détour" fulmine Hélène Baronnier, tête de liste Grand Coeur lyonnais dans la circonscription Lyon Est.

"Une histoire invraisemblable" dénonce Aulas

Jean-Michel Aulas aussi fait campagne jusqu'au bout, venu défendre son projet sur l'avenue Rockfeller, après un passage sur le marché des Etats-Unis ce matin, à l'instar d'un certain Grégory Doucet, qui écumait lui aussi le quartier. Visiblement, pour un entrepreneur de la trempe de Jean-Michel Aulas, Rockfeller tient du sacré.

L'ancien président de l'OL dénonce une décision des écologistes "non-consensuelle sur le plan démocratique". "Il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour expliquer que ce n'étant pas ce qu'il fallait faire. Les gens qui ont pris la décision, ont fait exactement l'inverse", juge Aulas avant d'adresser un tacle appuyé à Grégory Doucet. "On est dans une histoire invraisemblable, comme à Lyon. On fait l'envers ce qu'il faudrait faire, et surtout contre la démocratie de la proximité."

« C’est une histoire invraisemblable » : A Lyon, @JM_Aulas s’en prend à la piste cyclable installé par la majorité écologiste sur l’avenue Rockfeller pic.twitter.com/YOhFnKgGwH — Lyon Capitale (@lyoncap) March 19, 2026

A noter que pour réouvrir l'avenue Rockfeller, les équipes de Coeur lyonnais et Grand Coeur lyonnais souhaitent détourner la Voie Lyonnaise n°12 vers l'avenue Esquirol. "Ce tracé permettra aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité dans une zone de respiration apaisée et à l'ombre des arbres", précisent un communiqué commun des deux entités. Pour la droite et le centre, il s'agit d'un enjeu important, afin de restaurer un accès direct et rapide aux hôpitaux et de mettre fin aux reports de circulation à cause du sens unique.