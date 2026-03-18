Attention, ça va partir très vite. La billetterie des Nuits de Fourvière ouvre ce mercredi 18 mars à midi. Décrocher une place risque encore de relever du défi.

C'est le jour J. La billetterie du festival des Nuits de Fourvière, qui aura lieu du 28 mai au 25 juillet, ouvrira ce mercredi 18 mars à midi. Comme chaque année, les intéressés devront s'y prendre à l'avance pour tenter d'obtenir une place. Pour acheter un billet, les spectateurs sont invités à se rendre sur le site web de l'événement, aux guichets des théâtres romains (5e) ou au 04 72 32 00 00.

En 2024, moins de 24 heures après l’ouverture de la billetterie des Nuits de Fourvière, 23 spectacles affichaient complet. Jusqu’à 200 000 personnes s'étaient connectées simultanément sur la billetterie. Un record.

Pour les soirées les plus demandées, l'organisation a par ailleurs fixé un nombre limite de places par personne. Un maximum de quatre billets par compte client est ainsi fixé pour les concerts de de Charlotte Cardin, Clair Obscur : Expédition 33, Lorde, Massive Attack et Vanessa Paradis. Pour les dates de Asaf Avidan, Gaël Faye, Jack White, Little Simz, MC Solaar & Youssoupha, Pulp et Wet Leg, la limite est fixée à six billets.

Au total, plus de 60 spectacles seront proposés dans les théâtres romains ainsi que dans une dizaine d’autres lieux. 195 000 places sont disponibles pour cette édition anniversaire.

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