La 45e édition du Jazz à Vienne se tiendra du 25 juin au 11 juillet 2026 avec une programmation mêlant grandes figures du jazz, artistes internationaux et créations originales. Comme chaque année, les concerts les plus attendus auront lieu dans le cadre spectaculaire du Théâtre antique de Vienne.

Parmi les têtes d’affiche figure le groupe Deluxe, attendu le 26 juin avec son mélange de funk, d’électro et de groove. Les musiciens aixois seront accompagnés de plusieurs invités, dont Twan Tee, pour une soirée qui se prolongera avec le collectif new-yorkais Too Many Zooz.

Hommage à Miles Davis et John Coltrane

Le festival rendra également hommage à deux géants du jazz. Le 4 juillet, le bassiste Marcus Miller reviendra célébrer le centenaire de Miles Davis avec un concert spécial réunissant plusieurs musiciens historiques du trompettiste. La soirée se poursuivra avec un hommage à John Coltrane, porté notamment par son fils Ravi Coltrane et le trompettiste Terence Blanchard.

Le 6 juillet, place aux grandes voix africaines avec Fatoumata Diawara puis Angélique Kidjo, habituée du festival et lauréate de plusieurs Grammy Awards. Comme chaque année, plusieurs soirées thématiques rythmeront également la programmation, avec des escales musicales à la Nouvelle-Orléans ou à Cuba, notamment avec Buena Vista All Stars. Une soirée hip-hop accueillera aussi le groupe De La Soul.

Le festival proposera enfin plusieurs créations originales, dont une ouverture signée Erik Truffaz mêlant jazz et musique classique avec un orchestre inédit réunissant musiciens savoyards et genevois. 17 jours de musique et 167 concerts pour une programmation éclectique qui devrait ravir les amoureux de musique.