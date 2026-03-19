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Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud

Nuits de Fourvière : un quart des spectacles complets en quelques heures

  • par Loane Carpano

    • Moins de 24 heures après l'ouverture de la billetterie des Nuits de Fourvière, quatorze spectacles affichent déjà complets.

    Certains faisaient la queue depuis mardi 23 h, devant les théâtres antiques de Fourvière, pour obtenir leurs places pour le festival des Nuits de Fourvière. D'autres, ont passé plusieurs heures sur la file d'attente en ligne. Mais parmi eux, quelques chanceux ont réussi à décrocher le graal. Il fallait néanmoins être rapide, puisqu'en quelques heures quatorze spectacles - la plupart des concerts -, soit un quart de la programmation, affichaient déjà complets.

    C'est le cas des concerts de Lorde, Charlotte Cardin, Eddy de Pretto, MC Solaar et Youssoupha, Vanessa Paradis, Gaël Faye, Block Party for kids, Clair Obscur : Expédition 33, Jack White, Massive Attack, Gadoue, Agnes Obel, Pulp et Résurrection, désormais complets.

    De nombreux spectacles, tels que les Nuits de la poésie ou The divine Comedy, restent cependant disponibles. Pour rappel, les places sont disponibles sur le site internet des Nuits de Fourvière.

    Lire aussi : Lyon : Jack White, Lorde, MC Solaar... la programmation des Nuits de Fourvière dévoilée

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