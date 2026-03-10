Le festival des Nuits de Fourvière à Lyon. (Photo OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le festival des Nuits de Fourvière qui se tiendra à Lyon du 28 mai au 25 juillet a dévoilé ce mardi sa programmation complète.

L'emblématique festival des Nuits de Fourvière dévoile sa programmation. La venue de Vanessa Paradis avait d'ores et déjà été annoncée à la fin de l'année 2025, mais le festival qui fête ses 80 ans cette année détaille ce mardi l'intégralité du programme.

Gaël Faye, Youssoupha, Selah Sue...

La star internationale Jack White sera ainsi présente, tout comme les mythiques groupes Pulp et Massive Attack. L'immense artiste neozélandaise Lorde sera aussi de la partie avec un concert le mercredi 15 juillet, un an après la sortie de son dernier album, Virgin.

La Québécoise Charlotte Cardin sera quant à elle présente le 17 juillet. Les Français Gaël Faye, Kerry James, Sébastien Tellier ou encore Bertrand Belin et Yaël Naim sont aussi annoncés du côté du Grand Théâtre.

Camille donnera un concert symphonique avec l'Orchestre national de Lyon, tandis qu'Eddy de Pretto présentera une création intitulée Lonely club accompagné de la danseuse et chorégraphe Maud Le Pladec. Youssoupha et MC Solaar seront également présents avec une création spécialement conçue pour les Nuits de Fourvière le 2 juin, Supersonic Social Club.

Ouverture de la billetterie le 18 mars

À noter également la présence le jeudi 25 juin de Selah Sue qui revient à Fourvière cinq ans après son dernier passage. "La voix royale de l’artiste belge trouve aujourd’hui un nouvel écrin dans les compositions imaginées avec le duo père-fils Stéphane et Elvin Galland, respectivement batteur et pianiste", indiquent les Nuits de Fourvière.

Au total, 110 représentations auront lieu tout au long du festival qui débutera le 28 mai et s'achèvera le 25 juillet. L'ouverture de la billetterie générale est prévue pour le mercredi 18 mars à 12 h sur le site de l'évènement et au guichet des Théâtres romains dans le 5e arrondissement de Lyon.