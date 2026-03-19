Un homme a été blessé après que de nombreux coups de feu ont été tirés mercredi soir dans la banlieue de Lyon.

Des coups de feu ont été tirés à Vaulx-en-Velin mercredi 18 mars vers 22 h 45. Selon actuLyon, plusieurs individus auraient fait feu dans la rue Roger-Salengro, faisant un blessé. Il a été pris en charge par les secours, sans pronostic vital engagé mais touché à la jambe.

Âgé de 35 ans, l'homme pourrait être une victime collatérale ou avoir été visé délibérément. Les enquêteurs devront faire la lumières sur les faits. Selon nos confrères, une cinquantaine de balles de grand calibre ont été tirées, atteignant notamment la façade d'un immeuble, un bar-tabac et le mur d'une association pour la jeunesse.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon du chef de tentative de meurtre en bande organisé. Des renforts policiers seront par ailleurs déployés dans le secteur ce jeudi soir.