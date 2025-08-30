Actualité
Trail : une Lyonnaise 2e de l'UTMB

  • par Louise Ginies

    • Partis depuis ce vendredi 29 août à 17h45, les premiers coureurs de l'UTMB franchissent peu à peu la ligne d'arrivée. La 2e femme est Camille Bruyas, originaire de Saint-Denis-sur-Coise.

    Après un peu plus de 23 heures de course, l'Annécienne Camille Bruyas est finisher de la 22e édition de l'UTMB. Arrivée en deuxième position, la kinésithérapeute et professeur de yoga de profession est venue à bout des 174km et près de 10.000 mètres de D+ en 23h 28min et 48 secondes. La jeune femme originaire de Saint-Denis-sur-Coise dans les Mont du Lyonnais est 25e au classement général. C'est la deuxième fois que Camille Bruyas arrive en 2e position de l'UTMB, position qu'elle avait atteinte en 2021.

    Elle suit la vainqueure féminine de l'épreuve, la Néo-Zélandaise de 36 ans Ruth Croft arrivée en tête de l'UTMB 2025, au bout de 22h 56min et 20 secondes de course. Une victoire qui arrive dix ans après celle de l'OCC en 2015. Elle devient ainsi la première femme à avoir remporté trois finales du circuit UTMB : l'OCC, la CCC et l'UTMB.

    Lire aussi : UTMB : le Lyonnais Yoann Stuck remporte la "Martigny-Combe à Chamonix"

    Le podium sera vraisemblablement complété par l'allemande Katharina Hartmuth.

    Trois Français dans le top 10

    Côté hommes, le podium est formé par le Britannique Tom Evans (19h 18min 58sec), l'Américain Ben Dhiman (19h 51min 37 sec) et le Britannique Josh Wade (20h 05min 06sec).

    Trois Français figurent dans le top 10 : Thibaut Garrivier, le Savoyard Ludovic Pommeret et le Normand Yannick Noël.

    Lire aussi : UTMB : un podium 100% auralpin sur la TDS

